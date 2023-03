La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il futuro professionale di diversi giocatori bianconeri potrebbe dipendere dall'eventuale partecipazione della Juve in Champions League nella stagione 2023-2024. Anche le trattative di mercato potrebbero essere definite in base a questo, a tal riguardo si parla del possibile arrivo di un centrale di difesa, uno o due terzini ed un centrocampista in caso di mancato riscatto del cartellino di Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino dovrebbe far ritorno nella società francese ma la Juventus valuterebbe altri giocatori del Paris Saint Germain.

Fra questi ci sarebbe anche Marco Verratti, che recentemente è stato criticato dai tifosi dopo l'eliminazione della squadra dagli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 ed ha un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Il suo eventuale arrivo alla Juventus solo se la società francese partecipasse al pagamento di parte dell'ingaggio che guadagna il centrocampista.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Marco Verratti valuterebbe l'approdo alla Juventus, a maggior ragione dopo le critiche ricevute per l'eliminazione del Paris Saint Germain dalla Champions League contro il Bayern Monaco agli ottavi di finale.

L'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione non agevolerebbe un suo arrivo a Torino, a meno che il Paris Saint Germain decidesse di contribuire al pagamento dell'ingaggio. Difficile poi che la società francese lo lasci partire in prestito, valuterebbe solo offerte a titolo definitivo per il cartellino del giocatore. Per questo rimane una possibilità remota quella di un possibile approdo di Verratti alla società bianconera.

Il centrocampista non ha mai nascosto di tifare la Juventus. La società bianconera potrebbe invece valutare altri giocatori del Paris Saint Germain, evidentemente in prestito. Piace Carlos Soler, centrocampista spagnolo ex Valencia. Il giocatore è seguito dalla società bianconera da diversi stagioni ed un eventuale loro arrivo si concretizzerebbe nell'eventualità il Paris Saint Germain lo lasciasse partire in prestito con diritto di riscatto.

La Juventus potrebbe rinforzare la difesa acquistando un centrale di sinistra e due terzini che possono giocare anche a centrocampo in un 3-5-2. Per la fascia sinistra piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno, e Carlos Augusto del Monza. Il brasiliano è valutato circa 20 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo di mercato di Emil Holm, terzino e centrocampista di fascia destra protagonista con lo Spezia di una stagione importante.