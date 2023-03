La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie in cui dovrà decidere, soprattutto dopo l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni previsto il 19 aprile, come precedere con il mercato. Tante le esigenze della società bianconera, da valutare il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno. Ci sono diverse società che valutano offerte per alcuni giocatori bianconeri, fra queste molte seguono Dusan Vlahovic. Il giocatore della Juventus è ritornato al gol su rigore contro il Friburgo dopo diversi match in cui non aveva segnato.

Buona prestazione contro l'Inter anche se non è arrivato il gol, sta cercando di fare un lavoro di supporto al gioco bianconero. Nonostante sia migliorato con Allegri che ne continua ad elogiare il modo con cui sta giocando per la squadra, si parla di una sua possibile partenza. Se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire. Come scrive la stampa spagnola la Juventus avrebbe già individuato il sostituto. Si tratterebbe di Enes Unal, punta di nazionalità turca attualmente al Getafe che ha una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Atletico Madrid.

Possibile offerta per Enes Unal da parte della Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic in caso di offerta importante. Come sostituto potrebbe arrivare Enes Unal, classe 1997. Una stagione importante quella del nazionale turco, che sta dando un contributo importante nella società bianconera.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 26 match nel campionato spagnolo segnando 13 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 3 match con 1 gol e 2 assist decisivi ai suoi compagni. Dopo un girovagare importante Unes Unal è riuscito a diventare un giocatore importante attirando l'interesse di società importanti come la Juventus.

Il suo contratto con la società bianconera è in scadenza a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo ed in difesa, soprattutto se dovessero partire Leandro Paredes e Daniele Rugani. Potrebbero arrivare una mezzala d'inserimento che garantisce gol come Davide Frattesi, che sta dando un contributo importante al Sassuolo in questa stagione ed ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la difesa potrebbe arrivare un centrale di piede sinistro. Si valutano acquisti anche per le fasce difensive, a tal riguardo potrebbe arrivare uno fra Alejandro Grimaldo e Carlos Augusto nel ruolo di terzino sinistro. Per la fascia destra piace Emil Holm, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.