La Juventus sta programmando il mercato in vista della prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere messo a segno uno scambio con il Barcellona che riguarderebbe Gleison Bremer e Ansu Fati. L'attaccante dei catalani potrebbe prendere il posto di Dusan Vlahovic che sarebbe in orbita Real Madrid come erede di Karim Benzema.

Dal Monza e dal Sassuolo, invece, potrebbero arrivare in bianconero due rinforzi come Carlos Augusto e Davide Frattesi.

Possibile asse di mercato tra Juventus e Milan

La Juventus potrebbe aprire a uno scambio con il Barcellona.

I catalani, infatti, su richiesta del tecnico Xavi sarebbero interessati a Bremer per puntellare la difesa.

Il brasiliano avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, ma nella trattativa potrebbe essere inserito il cartellino di Ansu Fati, attaccante classe 2002.

Le strategie per rinforzare centrocampo e corsia sinistra

La Juventus sarebbe sulle tracce di Carlos Augusto. Il laterale brasiliano piacerebbe anche all'Inter, se dovesse partire Robin Gosens alla fine di questa stagione, e sarebbe stato individuato per potenziare la corsia sinistra in vista del possibile addio di Alex Sandro, che per il momento non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza. La valutazione del calciatore del Monza sarebbe di circa 15 milioni di euro, ma l'affare potrebbe essere inserito dall'inserimento di una contropartita tecnica fra Filippo Ranocchia e Nicolò Rovella, entrambi già ora in prestito al Monza.

I bianconeri sarebbero poi interessati anche al centrocampista Davide Frattesi come mezzala, in particolare e se dovesse partire Adrien Rabiot. La valutazione del giocatore del Sassuolo sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe proporre come contropartite tecniche i cartellini di Iling-Junior o di Soulé che si sono messi in evidenza in questa stagione grazie a Massimiliano Allegri.

Frattesi interesserebbe anche ad altri club come Roma, Tottenham e Milan.

Il Real Madrid potrebbe ingaggiare Vlahovic

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a fine campionato. Il serbo avrebbe fatto intendere di voler cambiare aria e di gradire un possibile approdo al Real Madrid.

La sua valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro e i Blancos potrebbero farci un pensierino, essendo alla ricerca dell'erede di Karim Benzema. Carlo Ancelotti avrebbe segnalato il serbo da mesi al proprio club poiché ne apprezzerebbe le doti fisiche e tecniche.