La dirigenza della Juventus starebbe riflettendo su un possibile ritorno di Alvaro Morata in bianconero nella prossima stagione; l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid potrebbe tornare a Torino se i bianconeri decidessero di non riscattare Milik in estate.

L'idea della Juventus: il ritorno di Alvaro Morata

L'attaccante spagnolo trentenne ha già giocato con la maglia della Juventus per ben due volte, la prima dal 2014 al 2016 per essere poi ceduto al Real Madrid, e la seconda in prestito dall'Atletico Madrid con il rientro in Spagna nella scorsa estate.

La nuova dirigenza bianconera starebbe ragionando su un terzo ritorno di Alvaro Morata alla Juventus nella prossima finestra di mercato estiva; l'attaccante sta ben figurando con la maglia di 'colchoneros' e potrebbe diventare un obiettivo ambito per l'attacco.

La Juventus avrebbe una corsia preferenziale per il giocatore, che potrebbe arrivare sia con l'opzione di un prestito sia a titolo definitivo; l'operazione però sembrerebbe strettamente legata all'eventuale permanenza di Arcadius Milik in bianconero.

Qualora la Juventus decidesse di non riscattare l'attaccante polacco, si aprirebbero le porte per un eventuale ritorno di Alvaro Morata a Torino per la prossima stagione.

L'importanza di un'eventuale qualificazione in Champions League

Molto del futuro mercato della Juventus sarà legato non solo alle sentenze della giustizia sportiva che dovranno arrivare nelle prossime settimane, ma anche all'eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Centrare almeno il quarto posto sarebbe fondamentale per un'iniezione di liquidità da dedicare esclusivamente sul mercato; inoltre la prospettiva di giocare la massima competizione europea per club potrebbe riuscire a convincere alcuni big a rimanere.

La situazione di Angel Di Maria e Federico Chiesa

La permanenza in bianconero di Angel Di Maria sembrerebbe non essere legata ad un'eventuale qualificazione alla Champions League; il 'fideo' potrebbe rimanere accontentandosi del solo campionato di Serie A, dopo la vittoria lo scorso anno del Mondiale in Qatar.

Diversa sembra essere la posizione di Federico Chiesa, i cui agenti avrebbero sottolineato la necessità per il giocatore di disputare nel prossimo anno la Champions League, sia per ambizioni personali sia a livello di club.

Su di lui ci sarebbe l'interesse forte del Barcellona, che potrebbe avviare un'operazione per un suo trasferimento nella prossima estate; la Juventus non vorrebbe privarsi del calciatore, ma molto potrebbe dipendere anche dalla cifra che potrebbe mettere sul tavolo il club catalano.