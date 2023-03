La Juventus ha vinto un importante match contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Un 1 a 0 che significa andare a giocarsi il ritorno con maggior tranquillità consapevole che non sarà facile confermarsi in Germania. Nell'intervista prima del match ha parlato Francesco Calvo. Il direttore tecnico della società bianconera oltre a presentare Juventus-Friburgo ha avuto modo di parlare della nota 10940 datata aprile 2021 e riguardante il carteggio inviato dalla Procura Federale alla Covisoc.

In tali documenti ci sono interpretazioni sul caso plusvalenze, richiesti evidentemente dalla Juventus per costruire la propria difesa.

Come dichiarato da Francesco Calvo tale nota è stata richiesta dalla Juventus da tempo, ovvero da inizio procedimento. Essendo stata negata dalla Procura Federale gli avvocati di Fabio Paratici e Federico Cherubini hanno deciso di affidarsi al Tar del Lazio vincendo il ricorso. Si parla anche di una Figc che potrebbe a sua volta fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar.

Francesco Calvo ha parlato del ricorso vinto al Tar da parte degli avvocati di Cherubini e Paratici

'Tar del Lazio? La decisione è stata enfatizzata nelle ultime ore. È una carta che noi chiediamo da inizio procedimento, ma non ne conosciamo il contenuto. Non speculiamo sul procedimento giudiziario, per noi è difficile fare previsioni'.

Queste le dichiarazioni di Francesco Calvo nell'intervista prima di Juventus-Friburgo. Sul ricorso vinto e sulla possibilità di disporre della nota 10940 da parte della difesa bianconera ha aggiunto: 'Attualmente è impossibile prevedere se questo cambia o meno e non intendiamo speculare sul nostro procedimento giudiziario. Per cui, aspettiamo di conoscerne il contenuto'.

Sulle difficoltà di giocare una stagione condizionata dalle vicende giudiziarie Calvo ha dichiarato che non è facile per i giocatori e per questo è molto importante la compattezza fra società e tecnico.

Francesco Calvo su mancata convocazione di Pogba per motivi disciplinari

Il direttore tecnico della Juventus Calvo ha parlato anche della scelta di Massimiliano Allegri di escludere fra i convocati Paul Pogba, presentatosi in ritardo al ritiro il giorno prima di Juventus-Friburgo.

Il dirigente ha spiegato che ci sono regole da rispettare e che la disciplina è fondamentale. Ha aggiunto: 'Dai giocatori più rappresentativi come Pogba ci aspettiamo che siano d'esempio, la non convocazione decisione naturale in intesa fra società e allenatore'. Il dirigente della società bianconera ha aggiunto che è prevista anche una multa al giocatore. Il centrocampista dovrebbe ritornare fra i convocati nel match di campionato contro la Sampdoria. Potrebbe giocare anche una parte del match considerando anche che c'è bisogno di tutti in una fase ricca di impegni stagionali.