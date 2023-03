La Juventus ha vinto un importante match contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Un 1 a 0 che non rende tranquilli in previsione del ritorno ma di certo è importante per il morale della squadra, reduce dalla sconfitta immeritata contro la Roma in campionato secondo gran parte degli addetti ai lavori. Protagonista del match Angel Di Maria, oramai una certezza per la squadra bianconera soprattutto nelle competizioni europee. Dopo una prima parte di stagione condizionata da diversi infortuni muscolari l'argentino sta dimostrando nella seconda tutta la sua importanza.

Proprio Di Maria ha segnato il gol del definitivo 1 a 0 su assist delizioso di Kostic. Nel post partita è stato intervistato da Sky Sport parlando anche del suo futuro professionale parlando di un dialogo con la società bianconera che sta proseguendo e Di Maria potrebbe restare un'altra stagione a Torino.

Di Maria ha parlato del suo futuro professionale nel post partita di Juventus - Friburgo

'Il mio futuro professionale? Con la società stiamo parlando, sono felice qui e finalmente sto sentendo l’affetto della gente dopo un inizio difficile'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria nell'intervista post match di Juventus-Friburgo. Prestazione importante quella dell'argentino che ha segnato il gol decisivo.

Una stagione importante fino ad adesso, soprattutto nella seconda parte. Fino ad adesso ha segnato otto gol fornendo sette assist decisivi ai suoi compagni. È stato il protagonista della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League segnando 3 gol al Nantes in terra francese. Nell'intervista Di Maria ha parlato anche del cammino europeo della squadra bianconera sottolineando che proveranno ad arrivare fino in fondo all'Europa League.

Sulla sua prestazione ha aggiunto: 'Sono felice di aver aiutato la squadra, stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare così'.

La stagione fin qui disputata da Angel Di Maria

Come già sottolineato sono 8 i gol segnati da Di Maria fino ad adesso con la Juventus, a cui bisogna aggiungere sette assist decisivi ai suoi compagni in 24 match disputati fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League.

È stato uno dei protagonisti della vittoria del mondiale con la nazionale argentina segnando anche un gol in finale contro la Francia. Rimanendo in tema argentini difficile la conferma di Leandro Paredes, che potrebbe non essere riscattato dalla società bianconera dopo una stagione fino ad adesso molto deludente per il centrocampista. Dovrebbe far parte integrante della rosa bianconera nella stagione 2023-2024 Matias Soulé, che ha la fiducia della società.