La Juventus, in queste ore, si sta allenando in vista della gara contro il Friburgo, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma per giovedì 16 marzo.

Questo mercoledì mattina i bianconeri sono scesi in campo per svolgere la seduta della vigilia: per Massimiliano Allegri ci sono buone notizie perché Federico Chiesa ha lavorato in gruppo: il numero 7 si è ristabilito dopo il problema al ginocchio accusato nella gara di andata contro il Friburgo.

Anche Angel Di Maria è stato regolarmente convocato, nonostante in mattinata fosse sceso in campo al JTC prima dei compagni per fare un lavoro a parte, per poi rientrare negli spogliatoi.

Chi invece non ha recuperato è Leonardo Bonucci, rimasto a Torino per smaltire la botta presa nel match contro la Sampdoria.

Qualche dubbio di formazione

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Friburgo, avrà alcune defezioni e le scelte di formazione saranno influenzate dalle assenze. In particolare in difesa mancheranno Alex Sandro e Leonardo Bonucci. Per questo motivo le certezze della Juventus saranno Danilo e Gleison Bremer. Insieme a loro ci sarà uno fra Mattia De Sciglio, Daniele Rugani e Federico Gatti. Al momento il numero 2 juventino pare favorito sul difensore toscano e sull'ex Frosinone.

A centrocampo, invece, Allegri si affiderà ai "titolarissimi": sulla destra giocherà Juan Cuadrado, in mezzo spazio a Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Mentre a sinistra ci sarà Filip Kostic. Inoltre resta da capire se Angel Di Maria sarà titolare oppure se partirà dalla panchina. La sola certezza offensiva di Allegri sembra essere Dusan Vlahovic.

Vlahovic vuole sbloccarsi

In queste ultime partite, Dusan Vlahovic non è riuscito a trovare la via del gol. Il numero 9 juventino è reduce anche dal rigore sbagliato contro la Sampdoria: il suo tiro dagli undici metri contro i blucerchiati si è stampato contro il palo.

Adesso il centravanti è in cerca di riscatto e spera di ritrovare il gol proprio in Europa League. Il serbo guiderà l'attacco della Juve, ma resta da capire chi agirà al suo fianco. Le soluzioni sembrano essere tre: la prima porta a Fabio Miretti, la seconda conduce a Moise Kean, mentre la terza prevederebbe il ritorno tra i titolari di Federico Chiesa. Questa opzione però sembra la più remota.

Probabilmente si capirà qualcosa in più nella conferenza stampa che Massimiliano Allegri terrà quest'oggi 15 marzo alle ore 19:15.