La Juventus programma il mercato della prossima estate e starebbe studiando le mosse per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo sarebbe da sempre nelle idee dello staff dirigenziale torinese, da qui la volontà di concretizzarne finalmente l'acquisto.

Con il Paris Saint Germain si potrebbe inoltre concordare uno scambio che riguarderebbe Marco Veratti e Paul Pogba. A riportarlo calciomercatoweb.it.

Pogba potrebbe lasciare Torino per approdare al PSG

La Juventus potrebbe decidere di salutare anzitempo Paul Pogba che non ha avuto il rendimento sperato a causa dei tanti infortuni.

Il francese potrebbe approdare al Paris Saint Germain soprattutto se i transalpini dovessero decidere di consegnare la panchina a Zinedine Zidane. Il tecnico ex Real Madrid potrebbe chiedere proprio Paul Pogba infatti come primo rinforzo. L'occasione di scambiarlo con Verratti potrebbe accontentare entrambe le parti: il centrocampista italiano sarebbe stato molto criticato nelle ultime ore soprattutto dopo l'eliminazione maturata in Champions League contro il Bayern Monaco, da qui la possibilità di un divorzio dai parigini anche per via di un rapporto che ormai sembra essersi logorato. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 40 milioni di euro con Verratti che potrebbe essere il sostituto in rosa di Leandro Paredes, destinato a rientrare proprio al PSG.

La Juventus studia l'operazione Milinkovic-Savic per il mercato estivo

Il sogno della Juventus sarebbe sempre l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e la Lazio, per il suo cartellino, chiederebbe circa 60 milioni di euro. Il club piemontese avrebbe però studiato la strategia per ingaggiare il centrocampista con l'intento di investire i soldi che proverrebbero dai riscatti di Dejan Kulusevksi e Weston McKennie.

Per il primo potrebbe scattare il riscatto da parte del Tottenham che riconoscerebbe così circa 30 milioni di euro, operazione di riscatto che diverrà obbligatoria qualora gli Spurs dovessero qualificarsi alla prossima Champions League e lui dovesse disputare il 50% delle gare di Premier League.

L'americano invece potrebbe garantire circa 33 milioni di euro ma già a gennaio ha portato 1,2 milioni di euro alla Juventus per il prestito oneroso.

La doppia cessione farebbe entrare nelle casse circa 60 milioni di euro che potrebbero essere accettati dalla Lazio soprattutto se dovesse essere rifiutata da Milinkovic-Savic la proposta di rinnovo contrattuale. Il calciatore sarebbe però anche nel mirino di squadre come Inter, Arsenal, Manchester United e Paris Saint Germain. La Juventus, inoltre, potrebbe incassare anche dalle cessioni di Arthur, ora in prestito con diritto di riscatto al Liverpool, Daniele Rugani e Moise Kean.