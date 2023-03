La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è da lavorare però anche sul mercato considerando che diversi giocatori sono in scadenza di contratto a giugno e bisogna capire quale sarà il loro futuro professionale. Da Alex Sandro a Juan Cuadrado, fino ad arrivare ad Angel Di Maria e Adrien Rabiot, sono questi i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Di questi si parla soprattutto della partenza del colombiano. Il giocatore vorrebbe rimanere a Torino ma da parte della Juventus attualmente non ci sarebbe la volontà di prolungargli il contratto.

Se dovesse lasciare la società bianconera potrebbe trasferirsi alla Roma. Secondo le ultime notizie di mercato la società romana dopo Dybala potrebbe decidere di ingaggiare anche il colombiano, offrendoli un contratto di due stagioni ad un ingaggio simile a quello che attualmente guadagna nella società bianconera, ovvero 5 milioni di euro netti a stagione.

Possibile il trasferimento di Cuadrado alla Roma dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Roma dopo Dybala potrebbe ingaggiare un altro giocatore a parametro zero per la stagione 2023-2024. Parliamo di Juan Cuadrado, il colombiano è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non si parla di un suo prolungamento di contratto con la società bianconera.

La Roma potrebbe offrirgli un'intesa contrattuale per due stagioni garantendogli più o meno i 5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna. Cuadrado nelle ultime due stagioni non sta dando molta continuità nelle sue prestazioni, dal punto di vista tecnico e fisico. È stato fermo diverse settimane per rientrare a fine febbraio.

Attualmente è un titolare della Juventus alternandosi nel 3-5-2 con De Sciglio. Di recente ha segnato il gol del 1 a 1 nel match contro il Torino.

La Juventus potrebbe sostituire Cuadrado con Holm

In questa stagione Juan Cuadrado ha disputato fino ad adesso 28 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando 1 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

In caso di partenza Cuadrado potrebbe essere sostituito da Emil Holm, svedese dello Spezia che sta disputando una stagione importante ed è valutato circa 10 milioni di euro. Da valutare anche Andrea Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna ma di cartellino di proprietà della società bianconera. In questa stagione però l'ex Genoa sta giocando da terzino sinistro nella squadra emiliana. Dovrebbe invece essere confermato Alex Sandro, che potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera. La Juve vorrebbe offrire 3 milioni di euro a stagione, andando in qualche modo a pagare in due anni quello che è l'ingaggio attuale del brasiliano.