L'Inter potrebbe cambiare il volto del proprio centrocampo nella prossima sessione estiva del Calciomercato. Andrà via Roberto Gagliardini, che è in scadenza di contratto, ma ci sono dubbi anche su Marcelo Brozovic e Kristjan Asllani.

Il croato potrebbe essere ceduto per far cassa e per abbassare il monte-ingaggi, essendo attualmente tra i calciatori più pagati insieme a Lautaro Martinez con oltre 6 milioni di euro, mentre l'albanese potrebbe andare via in prestito per giocare con maggiore continuità.

Sono diversi i profili sondati dalla società nerazzurra, e tra questi ci sarebbe anche Aster Vranckx, attualmente in forza al Milan.

Inter su Vranckx

L'Inter starebbe pensando ad Aster Vranckx per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Il centrocampista belga è attualmente in forza al Milan ma è di proprietà del Wolfsburg. In rossonero, il giocatore non ha trovato molto spazio e nelle ultime settimane sembra essere finito ai margini della rosa di Stefano Pioli. Finora ha accumulato sette presenze in campionato ed una in Coppa Italia contro il Torino senza lasciare il segno. Nonostante ciò, il Milan starebbe pensando di esercitare il diritto di riscatto fissato ad una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.

Un riscatto che, però, potrebbe essere propedeutico ad una cessione, visto il presunto interesse manifestato dall'Inter che sarebbe alla ricerca di un elemento che possa portare fisicità in mezzo al campo prendendo, di fatto, il posto di Roberto Gagliardini.

Questi, infatti, è in scadenza di contratto e quasi certamente andrà via a parametro zero.

L'ipotetica trattativa tra Inter e Milan

Le trattative tra Inter e Milan non sono mai semplici vista la rivalità cittadina che c'è tra le due società. Nonostante ciò, in estate potrebbero esserci dei contatti proprio per Aster Vranckx, ammesso che i rossoneri decidano di riscattarlo dal Wolfsburg.

Il belga viene valutato intorno ai 15 milioni di euro, e per questo motivo non è da escludersi un'eventuale proposta dell'Inter per uno scambio con Joaquin Correa. Il Tucu in estate sarà a bilancio per 15 milioni e un'ipotetica operazione con il Milan potrebbe permettere ai nerazzurri di liberare uno spazio in attacco senza realizzare una minusvalenza, rinforzando allo stesso tempo la zona nevralgica del campo.

Invece, se Vranckx dovesse tornare al Wolfsburg, non è da escludere che l'Inter provi a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.