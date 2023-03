La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. Gran parte delle trattative di mercato, che sia in acquisti che in cessioni, potrebbero dipendere dalle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. L'eventuale mancata qualificazione alla Champions League non garantirebbe ricavi commerciali utili a sostenere ingaggi importanti. Le principali esigenze della società bianconera sembrano riguardare la difesa, anche perché alcuni giocatori della rosa potrebbero lasciare Torino. Su tutti Daniele Rugani, che in questa stagione ha disputato fino ad adesso 7 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League.

Il tecnico Massimiliano Allegri gli sta preferendo Federico Gatti, il classe 1998 ha giocato titolare nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo e nel match di campionato contro l'Inter. Per questo una possibile partenza di Rugani potrebbe concretizzarsi a giugno. Fra i giocatori seguiti dalla Juve ci sarebbe Giorgio Scalvini, nazionale italiano. L'alternativa è il brasiliano della Fiorentina Igor.

Possibile la cessione di Rugani, piacerebbero Igor e Scalvini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Daniele Rugani, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024. Come sostituto si valuta Giorgio Scalvini, giocatore classe 2003 dell'Atalanta oramai riferimento della squadra lombarda ma anche della nazionale italiana.

Può giocare in entrambi i ruoli della difesa, adattandosi anche in quella a tre dell'Atalanta. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare a giugno anche perché sul giocatore ci sarebbero anche altre società importanti. In questa stagione ha giocato fino ad adesso 23 match fra campionato italiano e Coppa Italia segnando 2 gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Costa di meno Igor, giocatore della Fiorentina classe 1998 in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, è un giocatore di piede sinistro ideale sia per la difesa a tre che a quattro. Fra l'altro qualche stagione fa ha giocato anche come terzino sinistro.

Potrebbe rappresentare l'alternativa ad Alex Sandro, che dovrebbe prolungare con la società bianconera per due stagioni dilazionando l'attuale ingaggio da 6 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato potrebbe prolungare il contratto di Alex Sandro, in scadenza a giugno. Anche Angel Di Maria e Adrien Rabiot potrebbero sottoscrivere un nuova intesa contrattuale con la società bianconera. Sul francese molto dipenderà dall'eventuale qualificazione alla Champions League della squadra bianconera, ma anche dall'offerta d'ingaggio della società. Si parla di un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro e di un ingaggio di circa 8 milioni di euro a stagione con bonus fino ad arrivare a 10 milioni di euro.