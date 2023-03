La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. Il futuro professionale di diversi giocatori bianconeri dipenderà dalla partecipazione alle competizioni europee nella stagione 2023-2024. Se così fosse infatti la società perderebbe diversi ricavi commerciali che andrebbero evidentemente a pesare anche sul bilancio societario e sulla possibilità di sostenere gli stipendi di giocatori importanti. Fra questi spicca sicuramente Dusan Vlahovic, che guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Un ingaggio non del tutto giustificato dalle prestazioni del giocatore, anche se condizionato da un problema di pubalgia fino a gennaio. Per Vlahovic si era parlato di un interesse del Manchester United, pronto ad investire più di 120 milioni di euro per il suo cartellino.

Le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna confermano però come anche Bayern Monaco e Real Madrid starebbero valutando l'acquisto del giocatore. La società spagnola sarebbe la destinazione preferita del giocatore.

Il giocatore Vlahovic preferirebbe il trasferimento al Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli Dusan Vlahovic preferirebbe il trasferimento al Real Madrid e non in società inglesi.

Nell'eventualità in cui dovesse lasciare la Juventus il giocatore valuterebbe un'esperienza professionale nella società più titolata al mondo, dove avrebbe la possibilità di crescere con giocatori importanti come Vinicius Junior, Camavinga, Rodrygo, Tchouameni. Fra l'altro si integrerebbe molto bene anche con Benzema, anche se il francese è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non si parla di un suo possibile prolungamento di contratto con la società spagnola.

In una stagione condizionata dal problema di pubalgia Vlahovic sta dando un contributo importante con la società bianconera avendo disputato 28 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando 11 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

L'agente sportivo di Vlahovic non avrebbe accettato un'offerta del Manchester United nel mercato di gennaio

Il giocatore Dusan Vlahovic è stato acquistato dalla Juventus per circa 81 milioni di euro dalla Fiorentina nel mercato di gennaio del 2022. La società bianconera sarebbe pronta a valutare una sua cessione per almeno 100 milioni di euro, più o meno la somma che avrebbe speso il Manchester United per acquistarlo nel recente mercato di gennaio. Sarebbe stato il suo agente sportivo a non accettare l'offerta, con Vlahovic che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale nel Calciomercato estivo.