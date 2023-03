La Juventus è costantemente al centro delle voci di mercato. In questi giorni si sta parlando di Dusan Vlahovic e di una sua probabile partenza in estate. L'attaccante serbo sembra soffrire le idee tattiche di Allegri ma, nonostante ciò, finora è il capocannoniere della squadra.

Vlahovic sarebbe seguito da diverse società inglesi e, secondo la stampa spagnola, prossimamente potrebbe arrivare un'offerta dal Newcastle. I Magpies potrebbero mettere sul piatto 75 milioni di euro. Tuttavia, l'intenzione della Juventus sarebbe quella di sedersi al tavolo delle trattative solo per proposte che ruoterebbero intorno ai 90-100 milioni.

Vlahovic piace al Newcastle

Il Newcastle, quindi, starebbe valutando di recapitare alla Juventus un'offerta economica da 75 milioni di euro per Dusan Vlahovic che piace anche al Bayern Monaco. Come anticipato in precedenza, però, nonostante l'ex Fiorentina non sia considerato incedibile, il club torinese sarebbe intenzionato a lasciarlo partire solo a fronte di proposte vicine ai 100 milioni.

Il Newcastle non ha problemi economici, essendo di proprietà del fondo saudita Pif. L'eventuale affondo per Vlahovic da parte della compagine britannica potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima Champions League. Infatti la squadra allenata da Eddie Howe è attualmente sesta in campionato ed è in piena lotta con Liverpool e Tottenham per agganciare il quarto posto.

Le altre posizioni, infatti, sembrano ormai assegnate, considerando che Arsenal, Manchester City e United hanno un vantaggio corposo sulle avversarie.

Tornando a Vlahovic, ricordiamo che finora ha segnato 10 gol e che nella prima parte della stagione è stato condizionato da un problema di pubalgia.

Il mercato della Juventus per centrocampo e difesa

La Juventus è al lavoro anche per definire le strategie di mercato per centrocampo e difesa. Le possibili partenze di Rabiot e Paredes renderebbero necessario l'ingresso di un nuovo elemento per il centrocampo. Inoltre Nicolò Rovella, protagonista di una buona stagione con la maglia del Monza, dovrebbe rientrare dal prestito alla formazione brianzola per rimanere alla Continassa.

Per quanto riguarda la difesa, l'obiettivo sarebbe soprattutto un centrale. Sulle fasce, a sinistra piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, mentre per il ruolo di esterno destro ci sarebbe un interesse per Emil Holm dello Spezia. Quest'ultimo ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e sarebbe seguito anche dall'Inter.