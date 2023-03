Il danese Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 dell'Atalanta sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative e ciò ha incrementato l'interesse di diverse società, fra queste ci sarebbe anche la Juventus: come scrive SportMediaset i bianconeri avrebbero avuto anche dei recenti contatti con gli agenti del calciatore.

Hojlund potrebbe essere uno dei rinforzi della squadra bianconera se dovesse partire Dusan Vlahovic.

Hojlund potrebbe sostituire Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Rasmus Hojlund nel Calciomercato estivo.

Il giocatore danese potrebbe essere il sostituito di Dusan Vlahovic, qualora per quest'ultimo dovesse arrivare un'offerta da almeno 100 milioni di euro. Sull'ex Fiorentina ci sarebbero diverse società inglesi, tedesche e spagnole, che non avrebbero problemi a spendere una somma importante per il cartellino del giocatore e a garantirgli un ingaggio più elevato di quello che attualmente percepisce a Torino.

Il sostituto in bianconero potrebbe essere quindi Rasmus Hojlund, protagonista di una stagione molto importante con l'Atalanta. Secondo alcune indiscrezioni di SporMediaset ci sarebbero stati dei contatti fra la società bianconera e gli agenti sportivi del giocatore, che sarebbe valutato circa 40 milioni di euro.

Il centravanti danese classe 2003 aveva iniziato la stagione con lo Sturm Graz, segnando tre reti in cinque partite del campionato austriaco, poi ad agosto si era trasferito (per 25 milioni di euro complessivi) all'Atalanta, dove ha messo finora a segno sei reti in 19 presenze di campionato.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sull'attacco e sui giocatori in scadenza a giugno

A proposito di attacco, a fine stagione i bianconeri dovranno riscattare obbligatoriamente Moise Kean dall'Everton, dopo due stagioni in prestito a Torino; inoltre il club bianconero potrebbe decidere di esercitare anche il diritto di riscatto per Arkadiusz Milik dal Marsiglia.

La Juventus è intanto al lavoro per definire anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza contrattuale a fine giugno. La società starebbe valutando la permanenza del brasiliano Alex Sandro, mentre pare più difficile quella di Juan Cuadrado. Per quanto riguarda invece Angel Di Maria e Adrien Rabiot molto potrebbe dipendere dall'eventuale qualificazione della società bianconera alla prossima Champions League. .