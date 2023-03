La Juventus ha ufficialmente presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in data 28 febbraio, in tempo utile rispetto al limite entro il quale la società bianconera avrebbe potuto farlo, ovvero il primo marzo. Il caso potrebbe essere definito fra fine marzo ed inizio aprile, con la società bianconera che potrebbe vedersi confermata la sanzione di 15 punti, annullata o eventualmente rimandata alla Corte Federale d'Appello. In tal caso i punti potrebbero essere diminuiti a -10 o a -5, come dichiarato di recente da Michele Criscitiello.

Sull'argomento ha voluto parlare anche Mattia Grassani, ospite a MadeinBo Radio Tv trasmissione radiofonica condotta da Alberto Bortollotti. L'avvocato ha dichiarato che potrebbe arrivare anche l'annullamento della penalizzazione per il caso plusvalenze ma potrebbero arrivare penalizzazioni per la manovra stipendi in cui sarebbe coinvolto anche Dybala.

Ha poi aggiunto che a sua detta difficilmente la Uefa farà partecipare la società bianconera nelle competizioni europee nella stagione 2023-2024.

L'avvocato Grassani ha parlato dei filoni d'indagine che riguardano la Juventus

'Quello che ruota attorno alla Juventus è complesso e pericoloso. La società bianconera nei prossimi mesi sarà sul banco della giustizia sportiva per altri diciamo almeno altri 3 filoni d'indagine'.

Queste le dichiarazioni di Mattia Grassani a MadeinBo Radio Tv, l'avvocato ha aggiunto: 'Un filone è quello della manovra stipendi e dei quattro mesi evaporati dal bilancio durante il periodo Covid, gli altri due sono l'inchiesta plusvalenze che ancora non sono state valutate dalla giustizia sportiva e l'altro riguarda la scrittura privata fra la società bianconera e Cristiano Ronaldo'.

Per la moltiplicazione dei fattori secondo l'avvocato difficilmente la Juventus riuscirà a conquistare i punti utili per giocare le competizioni europee nella stagione 2023-2024. Ha aggiunto: 'La Uefa difficile che faccia partecipare la Juventus alle competizioni europee'.

Secondo Grassani la Juventus dovrebbe rimanere in Serie A

L'avvocato Mattia Grassani ha voluto parlare anche della possibilità di una retrocessione in Serie B per le note vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus. Diversi addetti ai lavori hanno parlato anche di questa possibilità sottolineando come siano diversi i filoni d'indagine sui quali la Giustizia Sportiva e la Procura di Torino sta indagando e che riguardano la società bianconera. Sull'argomento Grassani ha dichiarato: 'Chiudo dicendo che non penso che la Serie A sia a rischio per la squadra di Massimiliano Allegri'. Parole che rassicurano i tifosi bianconeri anche se la speranza di molti è che la Juventus possa disputare le competizioni europee nella stagione 2023-2024.