La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe continuare ad attingere al mercato dei giovani, con l'obiettivo di costruire una rosa per il presente e per il futuro. Fra le esigenze principali ci sarebbe anche quella di rinforzare il settore avanzato, anche con la conferma di Angel Di Maria nella stagione 2023-2024. Piacerebbe Ferran Torres, spagnolo del Barcellona già nazionale con più di 30 presenze e 15 gol. A 23 anni rappresenterebbe un investimento per il presente e il futuro e la società spagnola sarebbe pronta a lasciarlo partire anche ad un prezzo sostenibile, se consideriamo la qualità del giocatore.

Si parla di circa 30 milioni di euro, sullo spagnolo ci sarebbe anche l'Arsenal. Non è considerato un titolare da Xavi, per questo il giocatore sarebbe pronto a valutare una nuova esperienza professionale.

Possibile rinforzo Ferran Torres a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Ferran Torres, centrocampista di 23 anni del Barcellona. Il nazionale spagnolo non è un titolare e per questo potrebbe considerare una nuova esperienza professionale. Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare il Barcellona. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 22 match con 2 gol segnati nel campionato spagnolo, a questi bisogna aggiungere 3 match nella Coppa del Re, 1 match nella Supercoppa spagnola, 5 partite con 3 gol e 1 assist in Champions League e 2 match in Europa League.

Si era parlato di un approdo a Torino anche nel calciomercato estivo del 2020, ma lo spagnolo accettò l'offerta del Manchester City lasciando il Valencia, società che lo ha valorizzato. L'esperienza nella società inglese è stata di una stagione e mezza, fino alla cessione nel mercato di gennaio del 2022 al Barcellona per circa 55 milioni di euro.

Potrebbe quindi lasciare la società spagnola ad un prezzo vantaggioso, circa 30 milioni di euro, se consideriamo l'investimento effettuato dal Barcellona più di un anno fa.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo e nel settore difensivo. A tal riguardo potrebbero lasciare Torino Paredes e Rabiot, si valuta il ritorno di Nicolò Rovella, che rientrerà nel prestito dal Monza a giugno.

Per quanto riguarda la difesa potrebbe arrivare un centrale di sinistra, per quanto riguarda invece le fasce difensive piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto per il ruolo di terzino sinistro. Per quanto riguarda invece la fascia la Juve sarebbe interessata a Emil Holm, valutato circa 10 milioni di euro dalla società ligure.