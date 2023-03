La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. Ci sono obiettivi importanti come l'Europa League e la Coppa Italia, oltre al fatto che in campionato si cercherà di diminuire la distanza dai primi posti in classifica. Come dichiarato da Allegri c'è bisogno di tutti i giocatori della rosa ma almeno fino ad aprile il tecnico non potrà contare su Paul Pogba. Il centrocampista francese ha subito un problema muscolare prima del match contro la Sampdoria. Ha giocato fino ad adesso 35 minuti ufficiali dal suo arrivo a Torino e questo potrebbe agevolare una sua cessione nel Calciomercato estivo.

Come scrive calciomercato.it un eventuale ingaggio di Zinedine Zidane da parte del Paris Saint Germain potrebbe agevolare il trasferimento di Pogba nella società francese. In tal caso potrebbe definirsi uno scambio di mercato di Pogba con Verratti, criticato dai tifosi nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Possibile scambio di mercato fra Pogba e Verratti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain starebbe valutando come rinforzo Paul Pogba. Il centrocampista si trasferirebbe nella società francese con l'eventuale ingaggio di Zidane da parte del Paris. In tal caso potrebbe anche definirsi uno scambio di mercato con Verratti, che approderebbe a Torino.

Il centrocampista italiano non ha mai nascosto di essere un tifoso della Juventus e potrebbe gradire un'eventuale offerta della società bianconera, anche in considerazione delle critiche ricevute dai tifosi del Paris Saint Germain dopo l'eliminazione dei francesi dagli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Attualmente però si tratta solo di una possibilità di mercato e non di una trattativa, anche perché la Juventus prima di valutare la cessione di Pogba aspetterà fine stagione. Il francese dovrebbe rientrare ad aprile, la speranza di Allegri è di poter contare sul giocatore nel finale di stagione. Per quanto riguarda invece Verratti in questa stagione ha disputato fino ad adesso 29 match fra tutte le competizioni disputate con un assist fornito ad un suo compagno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain. Il centrocampista argentino ha deluso le aspettative fino ad adesso, potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella, di cartellino di proprietà della società bianconera. In questa stagione è in prestito al Monza e sta giocando titolare dimostrando di poter essere utile alla società bianconera. Per quanto riguarda invece la difesa potrebbe arrivare un centrale di sinistra ed almeno un terzino sinistro. Piace Alejandro Grimaldo in scadenza di contratto con il Benfica.