Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno e l'accordo per il rinnovo non è ancora arrivato. Proprio per questo motivo inevitabilmente si susseguono rumors sul suo futuro. Tra i club interessati alla "Pulce" campione del Mondo si sarebbe l'Inter, che nell'estate del 2020 aveva fatto un tentativo (ma i problemi economici e il Barcellona che non volle lasciarlo andare con un anno di anticipo dalla scadenza bloccarono tutto).

Il Milan cercherà un centravanti per rinforzare l'attacco a disposizione di Stefano Pioli tra qualche mese. I rossoneri si stanno guardando intorno e tra le tante piste sondate c'è anche quella che porta a Giovanni Simeone, che al Napoli è chiuso da Victor Osimhen e Giacomo Raspadori.

Come l'Inter può prendere Messi

Nelle prossime settimane potrebbe tornare d'attualità un vecchio tormentone di mercato. Si tratta di Leo Messi e l'Inter, con i nerazzurri che già in passato hanno tentato il colpaccio, con tanto di immagine proiettata sul Duomo illustrata in una foto pubblicata dal club meneghino per presentare il match con il Napoli nel 2020.

A causa dei problemi economici alla fine non se n'è fatto nulla e l'anno dopo la Pulce era andato in scadenza di contratto con il Barcellona, accasandosi al Paris Saint Germain.

Ora il contratto con i parigini è in scadenza e un giornalista, Sergio Gonzalez, su Twitter ha annunciato come i nerazzurri stiano lavorando sotto traccia per un clamoroso approdo in Italia.

Per ora l'affare pare poco più di una suggestione, ma ci sono vari fattori che possono giocare a favore della società nerazzurra. Il primo riguarda il fatto che le trattative per il rinnovo sono a un punto morto con il Psg, inoltre potrebbe incidere il grande rapporto del giocatore con Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter.

Molto dipenderà dall'ingaggio richiesto dal giocatore. Fondamentale sarà anche il discorso relativo al nuovo sponsor che prenderà il posto di Digitalbits.

Milan, possibile interesse per Simeone

Il Milan è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione visti i dubbi per diversi motivi su Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi.

L'ultimo nome sondato è quello di Giovanni Simeone, che il Napoli dovrebbe riscattare dal Verona per poco più di 12 milioni di euro. Le due società, però, potrebbero intavolare anche uno scambio alla pari con Charles De Ketelaere, con una valutazione dell'argentino e del belga sui 20 milioni di euro.