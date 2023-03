Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe puntare per il futuro ad un centrocampo composto da tutti calciatori italiani. La formazione bianconera infatti vorrebbe far tornare dal prestito al Monza Nicolò Rovella e strappare allo stesso tempo dal PSG Marco Verratti e dal Sassuolo Davide Frattesi. Sullo sfondo per la Juve ci sarebbe sempre il nome di Milinkovic-savic e quello di Hjulmand del Lecce.

Juventus, il futuro a centrocampo potrebbe parlare italiano: Rovella dovrebbe tornare ed essere affiancato da Verratti e Frattesi

La Juventus nella prossima estate potrebbe cambiare diversi pezzi a centrocampo, vista la possibile partenza di Adrien Rabiot e il probabile ritorno dal prestito al PSG di Leandro Paredes. Secondo le ultime indiscrezioni dunque la formazione bianconera starebbe pensando di far tornare alla base Nicolò Rovella giovane mediano attualmente in prestito al Monza. Insieme al classe 2001 la Juventus vorrebbe accorpare almeno altri due centrocampisti italiani, Marco Verratti e Davide Frattesi. Per quanto concerne Verratti il regista del PSG non starebbe vivendo la sua migliore stagione nella compagine francese tanto è vero che si parlerebbe di una sua cessione.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juve starebbe dunque pensando di intavolare una trattativa con la formazione parigina per arrivare a Verratti magari proponendo uno scambio che vedrebbe coinvolto anche l'inserimento di Paul Pogba. Per quanto concerne invece Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, verrebbe valutato dal direttore sportivo del club emiliano Carnevali circa 30 milioni di euro.

Sul giocatore ex Roma, ci sarebbe però l'attenzione di diversi club italiani come ad esempio l'Inter di Simone Inzaghi e la stessa Roma, che avrebbe trattato Frattesi già la scorsa estate.

Dalla Spagna in calo la valutazione di Milinkovic-Savic, la Juventus potrebbe approfittarne

Oltre ai calciatori succitati, la Juventus seguirebbe anche altre piste per rafforzare il centrocampo come ad esempio quella che porterebbe a Milinkovic-Savic.

Il mediano in forza la Lazio piacerebbe alla formazione bianconera da tempo e la prossima estate potrebbe rappresentare il momento giusto per portarlo alla Continassa. Le pretese economiche di Lotito con il contratto del serbo che andrà in scadenza nel 2024 si starebbero abbassando e secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli la valutazione di Milinkovic a giugno si potrebbe aggirare sui 40 milioni di euro. Una cifra di cui la Juventus potrebbe disporre soprattutto se riuscisse a cedere a titolo definitivo alcuni elementi come Weston McKennie o Denis Zakaria. Per il centrocampo della Juventus e come alternativa sicuramente meno costosa rispetto a Milinkovic-savić si sarebbe Hjulmand, mediano del Lecce che verrebbe valutato dal dS Corvino circa 25 milioni di euro