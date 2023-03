La dirigenza dell'Inter sarebbe al lavoro per cercare di aprire una trattativa con il Chelsea per Kalidou Koulibaly; il club nerazzurro starebbe pensando al difensore per sostituire il partente Milan Skriniar nel ruolo di centrale.

L'Inter vorrebbe Kalidou Koulibaly per la difesa del futuro

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando su diversi profili per la prossima stagione dovendo sostituire Milan Skriniar che lascerà il club a fine campionato in direzione Paris Saint Germain.

Già da diverse settimane la dirigenza nerazzurra avrebbe però individuato in Kalidou Koulibaly il prospetto adatto per la difesa da affidare a Simone Inzaghi; il difensore senegalese ha un contratto con il Chelsea, ma l'Inter potrebbe riuscire a convincere la dirigenza inglese.

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato riportati da interlive.it, il difensore gradirebbe un suo trasferimento per tornare in Italia, anche se la trattativa ancora sembrerebbe dover decollare; l'ostacolo più grande sembra essere l'ingaggio del difensore, considerato troppo elevato dai nerazzurri.

Le statistiche di Kalidou Koulibaly

Il difensore del Chelsea, classe 1991, ha un contratto con i 'blues' valido fino al giugno 2026; il suo stipendio annuo è di circa 10 milioni di euro, insostenibile per le casse nerazzurre.

Per questo motivo la dirigenza starebbe lavorando ad un'opzione di prestito con diritto di riscatto per il difensore, ma con lo stipendio pagato a metà con il Chelsea.

L'opzione non sembrerebbe interessare molto a Londra, anche se nella prossima estate si potrebbero ridiscutere le condizioni come potrebbe essere anche per il contratto di Romelu Lukaku.

La situazione di Romelu Lukaku

L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea e a fine stagione potrebbe rientrare a Londra se la dirigenza nerazzurra non deciderà, in accordo con il club inglese, di prolungare il prestito; Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero ridiscutere i termini del contratto, cercando di ottenere uno sconto sulla cifra da versare per l'attaccante belga.

Romelu Lukaku, secondo quanto filtrerebbe dai suoi agenti, vorrebbe rimanere a Milano e dunque si starebbe ragionando anche su un suo ulteriore taglio di stipendio; la stessa situazione potrebbe essere proposta per Kalidou Koulibaly, anche se le prestazioni dei due giocatori nel Chelsea sono state differenti.

Il difensore senegalese ha collezionato in Premier League 17 presenze con due realizzazioni, mentre nella scorsa stagione l'attaccante belga aveva deluso i tifosi e i dirigenti di Stamford Bridge.