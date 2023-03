L'ennesimo passo falso del Tottenham ha fatto perdere la pazienda ad Antonio Conte che, nella conferenza stampa del post-partita, ha attaccato la società e i calciatori.

Il tecnico pugliese ha sottolineato come manchi un gruppo-squadra a causa dell'eccessivo individualismo dei giocatori. In un secondo momento, riferendosi al club, ha sottolineato che, se da circa 20 anni non si vince nulla, un motivo ci sarà.

Parole, queste, che potrebbero segnare l'addio di Conte al Tottenham con il contratto in scadenza che molto probabilmente non verrà rinnovato.

Sull'allenatore degli Spurs ci sarebbero gli occhi di diverse squadre italiane, tra le quali Juventus, Inter e Roma.

La rabbia di Conte: 'Possono anche cambiare allenatore, ma la situazione non cambia'

Il Tottenham, dopo essere stato eliminato in Champions League dal Milan, è incappato in una nuova battuta d'arresto in Premier League. La formazione londinese, in vantaggio per 3-1 in casa del Southampton, ha subito una rimonta inattesa che si è completata al 93° minuto con la rete del definitivo pareggio di Ward-Prowse.

Dopo il match, il tecnico degli Spurs Conte si è presentato in conferenza stampa dove ha dato libero sfogo al suo nervosismo. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha ricordato che, nonostante abbia cambiato diversi allenatori in questi anni, il Tottenham ha ottenuto sempre gli stessi risultati: "Se vogliono continuare così, possono anche cambiare l'allenatore, tanti allenatori, ma la situazione non può cambiare.

La storia del Tottenham è questa da 20 anni - ha proseguito Conte - Non hanno mai vinto qualcosa, perché?".

Il tecnico pugliese ha poi puntato il dito contro la squadra, definendo i suoi calciatori eccessivamente individualisti: "Vedo giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi a vicenda e non mettono il cuore".

Conte potrebbe lasciare il Tottenham: su di lui ci sarebbero Juventus, Inter e Roma

Antonio Conte, in scadenza di contratto con il Tottenham al termine della stagione in corso, alla luce dell'ultimo sfogo quasi certamente lascerà gli Spurs.

Questa situazione potrebbe interessare a Inter e Juventus, se una delle due decidesse di interrompere (alla fine della stagione) il rapporto di lavoro con i rispettivi tecnici, ovvero Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.

Conte potrebbe anche rientrare nel mirino della Roma se José Mourinho dovesse decidere di andare via. Sembra che il portoghese non abbia più un rapporto idilliaco con Tiago Pinto, general manager giallorosso, le cui operazioni di mercato non avrebbero convinto lo Special One.