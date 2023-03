La Juventus inizia a pianificare le prime mosse per la prossima sessione estiva di Calciomercato. La dirigenza della Vecchia Signora sta osservando diversi profili per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ma anche europeo. L'attacco potrebbe subire diverse modifiche con diversi calciatori come Milik, Kean e soprattutto Vlahovic che potrebbero lasciare Torino a giugno.

Juve, idea Enes Unal per il dopo Vlahovic

In particolare, Dusan Vlahovic è uno dei calciatori maggiormente richiesti sul fronte mercato.

Dopo l'interesse del Real Madrid che sta cercando un'alternativa di grande spessore a Karim Benzema, anche il Chelsea sarebbe alla ricerca di un nuovo numero nove per la prossima stagione. La Vecchia Signora non ritiene incedibile il bomber serbo e con un'offerta monstre potrebbe decidere di prendere in considerazione una possibile cessione.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza ci sarebbe anche quello di Enes Unal, attaccante che milita nel campionato spagnolo e stella del Getafe. Le prestazioni del classe 95 non sono passate inosservate con diversi club interessati tra cui la Juventus. Il Getafe chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per intavolare una trattativa.

Oltre al bomber del Getafe, la Juventus starebbe sondando anche Rasmus Hojlund dell'Atalanta, seguito anche dal Milan e Napoli.

Sullo sfondo resta sempre viva un possibile ritorno di Alvaro Morata, fedelissimo di Massimiliano Allegri.

Juve, possibile interesse per Mendy

Una possibile rivoluzione in casa Juventus potrebbe coinvolgere anche il pacchetto dei portieri con Wojciech Szczesny che potrebbe lasciare Torino. Il portiere polacco è infatti seguito da diversi club della Premier League e la sua permanenza non sarebbe scontata.

Per questo, i bianconeri starebbero sondando diverse alternative tra cui Edouard Mendy, portiere senegalese che potrebbe lasciare il Chelsea in estate. L'ex Lille ha perso i gradi da titolare durante la gestione di Potter e potrebbe decidere di lasciare Londra per ritornare protagonista in una nuova realtà europea. I Blues potrebbero decidere di mettere sul piatto il cartellino dell'estremo difensore per provare ad abbassare le pretese economiche in un'eventuale trattativa per Dusan Vlahovic, che piace molto per l'attacco.

Oltre Mendy, la Vecchia Signora tiene sempre d'occhio due giovani portiere del campionato italiano ovvero Marco Carnesecchi dell'Atalanta che sta disputando grandi prestazioni alla Cremonese, e Guglielmo Vicario dell'Empoli nel mirino di Napoli, Roma e Bayern Monaco.