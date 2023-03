Uno dei migliori giocatori dell'Inter in questa stagione è stato senza dubbio Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha trascinato i nerazzurri in più circostanze e sembra essere uno dei leader della squadra, ma la prossima estate potrebbe essere ceduto alla luce della situazione economica del club meneghino. Uno dei fattori importanti al riguardo sarà la qualificazione in Champions League, ma a prescindere da ciò, se dovesse arrivare una proposta fuori mercato difficilmente la si potrà rispedire al mittente. Uno dei top club mondiali che avrebbe messo gli occhi sul Toro è il Real Madrid, che cerca una prima punta moderna che possa raccogliere l'eredità di Karim Benzema che non è più giovanissimo.

La Juventus è invece alla ricerca di rinforzi in difesa, anche per arricchire il reparto dopo il passaggio alla difesa a tre di Massimiliano Allegri. Uno dei nomi sondati dai bianconeri sarebbe allora quello di Perr Schuurs, che tanto bene ha fatto quest'anno al Torino, chiamato a sostituire Gleison Bremer, ceduto proprio alla Juve la scorsa estate.

L'offerta del Real Madrid per Lautaro

Real in corsa per Lautaro Martinez che sta confermando una crescita esponenziale, coronata dalla vittoria del Mondiale con l'Argentina. Pur non avendo avuto un ruolo fondamentale, anche a causa di un problema alla caviglia, il Toro con questo trionfo sembra aver fatto un ulteriore step mentale e adesso è un vero e proprio leader all'Inter.

La permanenza in nerazzurro non è però certa al cento per cento per la prossima stagione, soprattutto se dovesse arrivare una proposta fuori mercato. Offerta che potrebbe arrivare dalla Spagna, sponda Real Madrid, che starebbe pensando all'attaccante argentino per raccogliere l'eredità di Karim Benzema.

L'Inter valuterebbe Lautaro Martinez attorno ai 100 milioni di euro, cifra che non sembra spaventare il club spagnolo.

La società di Florentino Perez, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Eduardo Camavinga ed un conguaglio economico tra i 20 e i 30 milioni di euro. Bisognerà vedere se i nerazzurri accetteranno o se chiederanno solamente il pagamento cash del cartellino per discutere, altrimenti il Toro sarà ritenuto incedibile.

Juventus su Schuurs

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Perr Schuurs per rinforzare la difesa nella prossima sessione di Calciomercato. I bianconeri pensano ad un innesto di livello e il classe 1999 può essere il rinforzo giusto, visto che a Torino è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere Gleison Bremer, ceduto proprio alla Juve l'estate scorsa. Il Toro valuta l'olandese almeno 30 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di uno tra Rugani e Gatti per abbassare l'esborso economico.