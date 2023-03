Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Tuttosport la Juventus starebbe accelerando per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che verrebbe valutato 35 milioni di euro. Il Milan invece potrebbe tornare in sede di Calciomercato per cercare un nuovo attaccante ed avrebbe messo nel mirino il profilo di Tammy Abraham della Roma. infine l'Inter, che rischierebbe di perdere a parametro zero Milan Skriniar in estate potrebbe sostituirlo con Danilho Doekhi dell’Union Berlino.

La Juventus avrebbe in mano il sì di Frattesi, ora resterebbe da convincere il Sassuolo

La Juventus nella prossima campagna acquisti dovrebbe assestare un colpo a centrocampo: i bianconeri avrebbero già individuato il nome ideale, quello di Davide Frattesi. Stando a quanto trascritto dal quotidiano torinese la Juve si sarebbe già assicurata il sì del calciatore, che dunque preferirebbe accasarsi alla Continassa piuttosto che ascoltare le offerte della Roma di José Mourinho e della Lazio di Maurizio Sarri. Alla Juventus dunque non resterebbe che trovare un accordo con il Sassuolo, con il direttore sportivo degli emiliani Giovanni Carnevali che per Frattesi non scenderebbe dalla valutazione di almeno 35 milioni di euro, di cui il 30% spetterà per diritto alla Roma dei Friedkin.

La Juventus a sua volta potrebbe cercare di intavolare un'operazione con il Sassuolo in stile Locatelli, spalmando il pagamento del cartellino di Frattesi in più anni

Il Milan cercherebbe un nuovo attaccante, idea Abraham della Roma per la prossima estate

Il Milan al termine della stagione in corso potrebbe dover tornare in sede di calciomercato per ringiovanire un reparto offensivo che ad oggi conta un giocatore di 36 anni come Giroud e uno di oltre 40 come Ibrahimovic.

Stando alle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore dal quotidiano spagnolo Marca, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero dunque messo nel mirino il nome di Tammy Abraham. L'attaccante della Roma, numeri alla mano, sta faticando a replicare le prestazioni della scorsa annata, tuttavia la sua giovane età e le capacità mostrate nel primo anno con la Roma e nelle scorse stagioni con i "Blues" avrebbero attratto le attenzioni del Milan.

I Friedkin, che prelevarono Abraham dal Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro non vorrebbero fare minusvalenza e di conseguenza una partenza dell'inglese potrebbe avvenire solo per una somma simile a quella spesa dalla proprietà americana.

Inter, per la difesa piacerebbe Doekhi dell’Union Berlino

L'Inter potrebbe perdere al termine della stagione in corso Milan Skriniar difensore slovacco che andrà in scadenza di contratto con il club nerazzurro a giugno. Per questa ragione Marotta starebbe cominciando a sondare il mercato per cercare un difensore centrale e secondo le Indiscrezioni di sempreinter.com il nome nuovo messo nel mirino dall'Ad della "Beneamata" sarebbe Danilho Doekhi. Lo stopper attualmente in forza all’Union Berlino quest'anno si è fatto notare per aver segnato quattro gol in campionato e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.