La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per nuovi rinforzi per l'attacco della rosa da affidare all'allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione: secondo gli ultimi rumor di Calciomercato un profilo che gli osservatori starebbero seguendo da vicino sarebbe quello di Haji Wright, attaccante dell'Antalyaspor, in Turchia.

L'Inter a caccia di nuovi nomi per l'attacco in Turchia

Gli osservatori nerazzurri starebbero valutando diversi prospetti per il futuro attacco dell'Inter ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Haji Wright, centravanti destro dell'Antalyaspor che milita nel campionato turco.

L'attaccante si è messo in mostra nella Super Lig turca già da due stagioni e sarebbe possibile un suo trasferimento in nerazzurro per la prossima stagione secondo fonti vicine agli agenti del giocatore, che avrebbero preso i primi contatti con la dirigenza nerazzurra.

Gli amministratori delegati dell'Inter Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo nel mirino il giocatore per le sue ottime prestazioni: in questa stagione già 12 marcature in sole 19 partite, con circa il 37,5% delle marcature totali della squadra realizzate dal bomber statunitense.

Il giovane venticinquenne è già nazionale americano, con un totale di 2 reti in 7 presenze con la maglia a stelle e strisce.

Nella scorsa stagione Haji Wright aveva messo a segno 14 marcature in tutto il campionato; il suo netto miglioramento avrebbe attirato l'attenzione di diversi top club a livello internazionale tra cui anche l'Arsenal ed il Liverpool.

La situazione dell'attacco nerazzurro

Per la prossima stagione l'unica certezza per l'attacco dell'Inter sembrerebbe rappresentata da Lautaro Martinez, l'unico probabilmente certo di restare a Milano; diverso il destino di Romelu Lukaku, che vorrebbe rimanere ma del quale probabilmente il club nerazzurro chiederà la ridiscussione delle condizioni del suo prestito con il Chelsea.

Su Romelu Lukaku ci sarebbe anche l'eventuale interesse di altre big europee, soprattutto in Spagna, nel caso in cui l'Inter decidesse di non proseguire con il belga nella prossima stagione.

Un probabile partente potrebbe essere Joaquin Correa: su di lui ci sarebbe l'interesse del Siviglia per un eventuale prestito, ma ultimamente si è fatta largo l'ipotesi di uno scambio con Gianluca Scamacca con il West Ham.

La situazione di Edin Dzeko è legata all'eventuale rinnovo contrattuale, che tarderebbe ad arrivare: si starebbe discutendo sulle cifre, con l'attaccante bosniaco che vorrebbe almeno 4,5 milioni ed i nerazzurri fermi per ora all'offerta di 3 milioni di euro a stagione.