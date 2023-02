Nonostante le incertezze che la Juventus sta vivendo in questo momento dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica, che mette a repentaglio la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione, non mancano le indiscrezioni di Calciomercato attorno ai bianconeri.

La società torinese starebbe valutando in particolare dei rinforzi a centrocampo. Fra i giocatori maggiormente graditi ci sarebbe Davide Frattesi, 24enne centrocampista del Sassuolo e nazionale italiano. Il giocatore era sembrato vicino al trasferimento alla Roma nel recente mercato di gennaio, ma alla fine non è arrivata un'offerta importante al Sassuolo, che lo valuta almeno 30 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe acquistarlo soprattutto se Leandro Paredes non venisse riscattato dal Paris Saint Germain e se Adrien Rabiot dovesse lasciare Torino a parametro zero a fine giugno.

Possibile offerta della Juventus per Frattesi a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto a centrocampo di Davide Frattesi per il calciomercato estivo.

Il calciatore del Sassuolo sarebbe considerato il giocatore ideale sia per motivi anagrafici che per caratteristiche tecniche, essendo bravo negli inserimenti. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 24 match totali fra campionato italiano e Coppa Italia, segnando 5 gol.

La crescita che ha avuto nelle ultime stagioni lo ha portato a diventare parte integrante della nazionale italiana di Mancini, nella quale ha esordito nello scorso giugno.

A livello contrattuale la Roma ha il 30% della futura rivendita del cartellino del giocatore. Di conseguenza qualora dovesse lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro, attorno a 9 milioni di euro andrebbero alla società romana.

Il resto del mercato della Juventus

Nelle ultime stagioni la Juventus ha attinto più volte dalla rosa del Sassuolo, basti pensare a Manuel Locatelli o a Merih Demiral.

A proposito del centrocampista italiano è scattato nei mesi scorsi l'obbligo di riscatto del suo cartellino, con il giocatore che quindi diventerà a titolo definitivo della società bianconera.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche di un possibile prolungamento di contratto per il giocatore, attualmente in scadenza a giugno 2025, per altre due stagioni: dovrebbe andare a guadagnare circa tre milioni di euro a stagione.