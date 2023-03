Secondo alcune recenti indiscrezioni la dirigenza del Chelsea potrebbe fare una proposta di 90 milioni di euro alla Juventus per il cartellino dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic, classe 2000.

L'idea del Chelsea per l'attacco del futuro sarebbe Dusan Vlahovic

Dopo aver concluso il mercato invernale con acquisti per oltre 300 milioni di euro, il Chelsea non avrebbe intenzione di fermarsi e starebbe pensando a un importante investimento per arrivare all'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

Il club bianconero non vorrebbe separarsi dall'attaccante, ma qualora dovesse arrivare un'offerta elevata la società potrebbe rifletterci (in particolare in caso di mancata qualificazione alla Champions League); stando alle ultime voci di calciomercato il Chelsea potrebbe arrivare a offrire oltre 90 milioni di euro per il cartellino del giocatore classe 2000.

Il club londinese di Todd Boehly starebbe pensando a un'offerta di ingaggio quasi raddoppiato per convincere l'attaccante serbo a lasciare Torino nella prossima estate.

Altri club europei interessati a Dusan Vlahovic

L'attaccante serbo classe 2000 della Juventus interesserebbe anche ad altri club, primo tra tutti il Bayern Monaco, che starebbe pensando di sostituire l'attaccante Choupo-Moting con un profilo di livello internazionale. Il club bavarese sarebbe disposto a un importante investimento su Dusan Vlahovic e questo potrebbe scatenare una vera e propria asta sul giocatore nella prossima sessione di mercato estiva.

Più dietro rispetto ai competitor diretti ci sarebbe il Liverpool, che starebbe riflettendo su una "rivoluzione" dell'organico a disposizione di Jurgen Klopp e starebbe pensando appunto all'attaccante della Juve.

Le statistiche del giocatore serbo della Juventus

In questo campionato di Serie A, Dusan Vlahovic ha disputato con la Juventus in totale 15 partite segnando otto reti e fornendo due assist; in Champions League ha giocato cinque partite, con un gol e un assist a referto.

L'attaccante serbo era stato acquistato dal club bianconero nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per 81,6 milioni di euro; il club toscano aveva acquisito il cartellino del giocatore dal Partizan Belgrado nell'estate del 2018 per una cifra vicina ai 3,2 milioni di euro.

Con la nazionale della Serbia ha esordito nel 2020, collezionando in totale 19 presenze e 10 realizzazioni.