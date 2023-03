La Juventus sta iniziando a valutare il mercato da portare avanti nel Calciomercato estivo. In particolare andrà deciso il futuro dei giocatori in scadenza di contratto a giugno come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

Negli ultimi giorni intanto varie indiscrezioni di mercato parlano anche di una sua possibile partenza di Dusan Vlahovic, che piacerebbe a diverse società inglesi. Fra esse ci sarebbe anche il Chelsea, che sarebbe pronta a offrire parte in soldi più il cartellino di un giocatore, Edouard Mendy.

Possibile offerta del Chelsea per Vlahovic: possibile contropartita tecnica Mendy

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Calciomercato.com il Chelsea starebbe valutando l'acquisto di Dusan Vlahovic per il calciomercato estivo. La società inglese vorrebbe una punta centrale importante come il serbo della Juventus, che ha una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro.

Gli inglesi vorrebbero inserire nella trattativa anche il cartellino di Mendy, valutato circa 25 milioni di euro, per abbassare l'esborso cash. Il portiere senegalese in questa stagione ha perso la titolarità nel Chelsea, ha un contratto fino a giugno 2025 e valuterebbe una nuova esperienza professionale. Secondo quanto trapela la società inglese offrirebbe 75 milioni di euro più il cartellino del portiere.

Pare difficile che la società torinese accetti in questo momento una contropartita tecnica, in particolare un portiere, a meno che non riesca a cedere Szczesny a giugno. Il nazionale polacco ha recentemente festeggiato le 200 presenze nella Juventus, ha un contratto fino a giugno 2024 ed è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera.

Possibile la promozione da titolare di Perin in caso di cessione di Szczesny

La Juventus eventualmente valuterebbe una cessione di Vlahovic solo per un'offerta interamente cash, in questo mondo avrebbe la possibilità di rinforzare ulteriormente la rosa bianconera in vari reparti.

In merito invece al ruolo di portiere, se dovesse partire Szczesny, potrebbe essere valutata la promozione di Mattia Perin come titolare, con l'acquisto di un giovane di prospettiva come secondo portiere. In tal senso piacerebbe Marco Carnesecchi dell'Atalanta (e in questa stagione in prestito alla Cremonese): il nazionale under 21 italiano ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.