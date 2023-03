L'Inter potrebbe fare diversi affari con il Chelsea nella prossima estate. Potrebbe infatti essere trattato un prolungamento del prestito di Romelu Lukaku, inoltre la squadra nerazzurra per la difesa potrebbe pensare al nome di Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale non ha avuto un ottimo rendimento a Londra e potrebbe ritornare in Italia: i Blues potrebbero chiedere in cambio due calciatori della Primavera come Mattia Zanotti ed Enoch Owusu.

Dal club inglese potrebbe arrivare in nerazzurro anche l'eventuale erede di Simone Inzaghi, se non dovesse rimanere alla Pinetina.

Alcune indiscrezioni delle scorse ore hanno infatti accostato ai meneghini il profilo del tecnico dei londinesi Graham Potter.

Lukaku e Koulibaly potrebbero giocare all'Inter insieme

L'Inter potrebbe discutere il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku con il Chelsea. L'attaccante non ha avuto per ora il rendimento sperato, in particolare a causa dei tanti infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni durante la prima parte di stagione. Il belga, però, è molto legato ai colori nerazzurri e vorrebbe fare il massimo per giocarsi le sue carte anche nella prossima stagione. Il Chelsea non lo riterrebbe centrale per il proprio progetto tecnico e sarebbe disposto a discutere un prolungamento del prestito con diritto di riscatto.

Dal Chelsea potrebbe arrivare in nerazzurro anche Kalidou Koulibaly. L'ex difensore del Napoli non avrebbe pienamente soddisfatto le aspettative dei Blues in questa stagione e potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. L'unico problema sarebbe determinato dall'alto ingaggio che il senegalese percepisce, quindi per far andare in porto l'affare il giocatore dovrebbe abbassare le proprie pretese.

Le due società potrebbero discutere dell'affare, anche perché il Chelsea starebbe da tempo monitorando i giovani della Primavera del club nerazzurro. Si tratterebbe del terzino destro Mattia Zanotti e dell'attaccante Enoch Owusu, che potrebbero essere girati a Londra come contropartite tecniche.

Potter possibile candidato per la panchina dell'Inter

A proposito di Chelsea, alcune indiscrezioni delle scorse ore hanno accostato all'Inter il profilo del tecnico dei londinesi Graham Potter come possibile sostituto di Inzaghi.

Occorre ovviamente precisare che non c'è ancora alcuna certezza né sul fatto che Inzaghi lasci effettivamente Milano all'Inter, né che i Blues vogliano cambiare nuovamente allenatore a meno di un anno dall'arrivo di Potter.