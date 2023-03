Il Milan pensa già alla prossima stagione e soprattutto inizia a muoversi sul fronte mercato. La società rossonera vuole puntellare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da poter ritornare a competere in ottica Scudetto e continuare il percorso di crescita in Champions League. In particolare, Maldini e Massara stanno monitorando diversi profili per la mediana che oltre a Tonali e Bennacer, offre poco garanzie per il prossimo campionato.

Milan, nel mirino Kovacic per l'estate

Stando alle ultime notizie di mercato, il Diavolo starebbe prendendo in considerazione la candidatura di Mateo Kovacic per il la mediana.

Nonostante un ruolo importante nel centrocampo di Potter, il centrocampista croato potrebbe decidere di lasciare i Blues e ritornare in Italia dove ha già militato con la maglia dell'Inter. Una trattativa che appare complicata con il Milan che però potrebbe provare ad intavolare una trattativa per un grande colpo in mediana.

Se la trattativa per Kovacic sembrerebbe complicata, più facile è arrivare ad un altro centrocampista del Chelsea ovvero Ruben Loftus-Cheek che è ormai fuori dal progetto dei Blues dopo l'arrivo di Enzo Fernandez dal Benfica. Il centrocampista viene valutato attorno ai 20 milioni di euro e resta sempre nel mirino della Lazio in caso di addio da parte di Milinkovic Savic a giugno.

Infine, Il Milan potrebbe sfidarsi anche con la Roma per Dahoud che è pronto a lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero. I giallorossi sarebbero sul calciatore in caso di mancato approdo di Davide Frattesi dal Sassuolo.

Milan, idea Samardzic per la trequarti

Oltre ad un forte centrocampista, il Milan è alla ricerca di un calciatore che possa ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.

In particolare, il club rossonero sarebbe alla ricerca di un trequartista che possa prendere il posto di Brahim Diaz, qualora lo spagnolo ritornasse al Real Madrid.

Tra i profili seguiti da Maldini e Massara c'è sempre quello di Samardzic, talento tedesco in forza all'Udinese. Nonostante una tecnica cristallina, il classe 2002 non è riuscito ad imporsi con continuità durante la gestione del neo tecnico Sottil e per questo il club friulano potrebbe decidere di cederlo a giugno per fare cassa.

L'Udinese chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro ed il Milan per abbassare le pretese economiche della società friulana potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Daniel Maldini, ora in prestito allo Spezia.

Samardzic non è il solo profilo seguito dal Diavolo. Infatti, resta in auge la candidatura di Hakim Ziyech pronto a lasciare il Chelsea in estate.