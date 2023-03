Il Milan è fra le prime otto squadre d'Europa. I rossoneri hanno centrato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League eliminando il Tottenham di Antonio Conte. Ieri, mercoledì 8 marzo 2023, nella gara di ritorno degli ottavi, i lombardi hanno pareggiato 0-0 a Londra ed hanno passato il turno per effetto dell'1-0 dell'andata con il gol di Brahim Diaz. Erano 11 anni che il Milan non raggiungeva un simile risultato nella massima competizione europea. Grandissima soddisfazione per mister Stefano Pioli quando si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita contro gli inglesi.

Il tecnico ha sottolineato la bravura dei suoi ragazzi ai quali aveva chiesto personalità per affrontare questo match.

La soddisfazione di mister Pioli

Stefano Pioli ha spiegato che, nei primi 45 minuti, il Milan avrebbe potuto palleggiare maggiormente. I rossoneri non hanno mai mollato nel difficile ritorno a Londra con il Tottenham ed il tecnico dei lombardi ha affermato: "Un passaggio meritato per come abbiamo giocato le due gare". Nella competizione europea, il Milan deve compiere un passo alla volta, secondo l'allenatore, che ha dichiarato come fosse importante superare il girone e, successivamente, gli ottavi.

In Champions League, ora rimangono compagini fortissime. Sin qui si sono qualificate, infatti, Bayern Monaco, Benfica e Chelsea.

Ora l'obiettivo dei rossoneri sarà quello di concentrarsi sul campionato per entrare fra le prime quattro squadre. Alla domanda su una possibile vittoria della Champions, Pioli ha risposto che è bello sognare.

Il cambio modulo del Milan di Pioli

Ritornando alla gara del Milan contro il Tottenham, Pioli ha parlato anche del schieramento tattico.

Una modifica giunta dopo la sconfitta interna per 2-5 con il Sassuolo a San Siro che ha portato alla difesa a tre che, in fase di non possesso, diventa a cinque. I rossoneri sembrerebbero aver assimilato il nuovo modulo e, su questo tema, il tecnico ha dichiarato che il vecchio sistema non funzionava molto, specialmente quando si trattava di difendere.

Ma al di là dei numeri, ciò che è cambiato, a parere di Stefano Pioli, è stato l'atteggiamento in campo dei lombardi.

A livello di caratteristiche personali, il mister ha affermato che ha tre difensori centrali che possono giocare in questo modo. Il Milan, però, non ha modificato i concetti in quanto l'obiettivo è quello di essere aggressivi nel corso delle partite e tentare di dominarle. Certo è che, in determinate posizioni del campo, i rossoneri hanno trovato maggiore solidità, secondo il mister.

L'obiettivo in campionato è la qualificazione in Champions League

In campionato, il Milan è in piena lotta per entrare nelle prime quattro che vorrebbe significare qualificazione anche alla prossima Champions League.

Pioli ha chiesto alla squadra di vedere la stessa energia di ieri, contro il Tottenham, anche in Serie A. La prestazione di Londra, a parere del mister, può aiutare i rossoneri nel futuro in Italia. "Ci giochiamo i quarti con convinzione e fiducia", ha concluso l'allenatore.