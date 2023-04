Nella mattina del 4 aprile 2023 è stato diffuso ufficialmente l'esito del ricorso della Federazione Italiana Gioco Calcio al Consiglio di Stato riguardante la 'carta Covisoc' che il TAR del Lazio aveva permesso di ottenere ai legali della Juventus: la decisione del Consiglio di Stato è di dichiarare 'non procedibile' il ricorso della FIGC.

La decisione del Consiglio di Stato: il ricorso è improcedibile

La sentenza completa relativa alla decisione di improcedibilità del ricorso della FIGC non è ancora stata diffusa, ma le prime indiscrezioni dagli organi di stampa parlano delle motivazioni espresse dal fatto che sia 'cessata la materia del contendere', come riportato da molti quotidiani.

In sostanza la decisione sarebbe arrivata in quanto la carta sarebbe già nelle mani dei legali e dunque non ci sarebbe più alcuna materia da discutere; infatti con la sentenza odierna i legali della Juventus potranno utilizzare la carta a propria discrezione per sviluppare nuovi parametri difensivi da esporre al Tribunale.

La prima vittoria della Juventus

Quella riportata nella decisione del Consiglio di Stato di lasciare nelle mani dei legali del club bianconero la carta Covisoc si potrebbe considerare come una prima importante vittoria della Juventus nelle questioni in sospeso con la magistratura, che presto dovrà anche esprimersi sulla penalizzazione di 15 punti inflitta per la sentenza plusvalenze.

Il 19 aprile infatti arriverà l'esito del ricorso sulla penalizzazione, con i legali della Juventus che si dicono fiduciosi per un accoglimento del ricorso presentato dal club bianconero per eliminare la penalizzazione o quantomeno ridiscuterne i parametri.

Nei prossimi mesi dovranno esprimersi anche i due filoni delle manovre stipendi e plusvalenze bis, con possibili nuove penalizzazioni in vista per il club bianconero.

La situazione della carta Covisoc

La carta in questione conterrebbe i dialoghi tra la Covisoc e gli addetti alle indagini della Federazione; lo scorso 23 marzo il Presidente federale Gravina aveva esposto un ricorso contro la decisione già presa dal Consiglio di Stato di mettere a disposizione il documento alla Juventus ed ai suoi legali, come disposto anche dal TAR del Lazio.

Nella giornata di martedì 4 aprile il Consiglio lo ha quindi giudicato improcedibile, in sostanza avallando nuovamente quanto disposto dal TAR del Lazio.

In questo modo, come conseguenza diretta della decisione, i legali del club bianconero ed in particolare Fabio Paratici e Federico Cherubini, avranno a disposizione un nuovo mezzo per poter portare nuovi elementi probatori nella loro difesa.