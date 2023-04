La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è anche da definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Il tutto però dipende anche dalla scelta del nuovo direttore sportivo ed eventualmente del nuovo tecnico. Dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia è incrementato il disappunto di gran parte dei tifosi bianconeri che vorrebbero l'esonero di Massimiliano Allegri. Nonostante questo arrivano indiscrezioni di mercato che parlano di una possibile conferma del tecnico anche nella stagione 2023-2024 nonostante le cinque sconfitte consecutive dei bianconeri in altrettanti match.

Dell'argomento ha voluto parlare Paolo Bargiggia, che sul suo profilo Twitter ha lanciato una frecciatina al tecnico e alla società bianconera.

Il giornalista Bargiggia ha parlato della possibile conferma di Allegri alla Juve nella stagione 2023-2024

'La fortuna di Allegri: essere stipendiato da una società di calcio dove, in questo momento, nessun dirigente sa di calcio e mai si è occupato di calcio. Altrimenti non si spiega la follia al limite del masochismo di riconfermarlo per la prox stagione, contratto a parte'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in un recente post su Twitter. Il giornalista sportivo ha lanciato una critica alla società bianconera in riferimento alle indiscrezioni di mercato che parlano di conferma di Allegri anche nella stagione 2023-2024.

Il post di Bargiggia è stato commentato da diversi utenti su Twitter, gran parte a supporto delle dichiarazioni del giornalista sportivo.

I commenti degli utenti al post di Paolo Bargiggia

Diversi utenti hanno commentato il post del giornalista sportivo Bargiggia. Uno ha scritto: 'Intanto vediamo chi sarà il prossimo direttore sportivo.

Poi per me Allegri e la società hanno già un'intesa per salutarsi'. Un altro follower di Bargiggia ha aggiunto: 'Da qualsiasi punto di vista la guardi merita l'esonero, se la guardi dal punto di vista di chi guarda la prestazione, prestazioni oscene da quando é tornato, se la guardi dal punto di vista dei 'risultatisti', due anni zero titoli.

Quindi comunque la guardi é indifendibile'.

Un altro utente ha aggiunto: 'Hanno fatto una ricapitalizzazione da centinaia di milioni e pretendono di raccontarci la cavolata che non abbiamo qualche milione per raggiungere l'intesa con questo soggetto e mandarlo via. E anche fosse così ci sacrificherei il calciomercato perché la squadra la abbiamo. L'allenatore no'. Commenti che sembrano confermare la speranza da parte di gran parte dei tifosi bianconeri che la società bianconera possa affidare la panchina della Juve ad un altro tecnico.