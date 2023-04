'La Juventus ha un problema con il sistema calcio': ad essersi espresso così Massimo Mauro ospite a Pressing su Mediaset parlando della differenza di trattamento tra la Juventus e la Roma e la Lazio in riferimento alla decisione di chiusura della Curva Sud per cori razzisti rivolti contro Romelu Lukaku in occasione di Juventus vs Inter di Coppa Italia.

Come risaputo il giudice sportivo aveva 'graziato' le due romane, protagoniste di episodi simili, per aver collaborato con le autorità e consentito così di individuare e punire i colpevoli, cosa che ha fatto anche il club bianconero (due tifosi sono già stati puniti col Daspo a vita) senza però vedersi riconosciuto lo stesso trattamento.

Il commentatore sportivo Mauro ha parlato di una Juventus che ha un problema con il sistema calcio

'La Juventus ha un problema con il sistema calcio. Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché'. L'ex giocatore della Juventus e del Napoli ha dichiarato di condividere la scelta del Giudice Sportivo di essere indulgente nei confronti delle curve di Lazio e Roma ma ha dichiarato di non comprendere la disparità di trattamento verso la Juventus, che fra l'altro ha individuato e punito i protagonisti dei cori razzisti. Il ragionamento di Mauro, anche se questo non è dato sapere perchè lui non ha dichiarato nulla al riguardo, abbraccia probabilmente una prospettiva più ampia includendo anche le vicende giudiziarie che stanno interessando il club.

Francesco Calvo su squalifica dell'anello della curva sud dell'Allianz Stadium di Torino

Anche il direttore tecnico bianconero Francesco Calvo ha commentato il provvedimento di chiusura della Curva in fase di presentazione di Lazio vs Juventus, match poi terminato 2-1 per i biancocelesti: 'Stiamo valutando il ricorso sulla chiusura della curva, mentre non faremo ricorso sulla squalifica di Cuadrado (espulso al termine dell'incontro Juventus vs Inter, ndr.), questo per essere chiari.

Sulla squalifica della Curva, io vorrei innanzitutto ribadire che la Juventus è da sempre impegnata in maniera molto attiva nella lotta contro ilo razzismo e nelle politiche all'inclusione sociale, questo per noi è molto importante. La squalifica della Curva l'abbiamo accolta con sorpresa, non è stato preso in considerazione l'impegno di Juventus e la collaborazione di Juventus nell'identificare e squalificare i colpevoli'.