Udinese e Milan chiuderanno il sabato di Serie A. Il fischio d'inizio delle ore 20.45 ad opera dell'arbitro Daniele Doveri di Volterra della sezione CAN Roma1, decreterà l'inizio delle ostilità. Da una parte l'Udinese reduce dalla brillante vittoria di misura contro l'Empoli. Dall'altra invece un Milan che dopo aver superato il turno di Champions League è incappato nel pareggio interno contro la Salernitana. Nella trasferta nel punto più ad est della Serie A, il Milan dovrà fare a meno, oltre a Junioer Messias, di Olivier Giroud e di Theo Hernandez.

Il primo fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, il secondo per problemi di salute. L'assenza delle due pedine titolari, dovrebbe liberare il posto a sinistra per Ballo-Tourè che nel 2023 non ha ancora giocato titolare. In attacco a 41 anni dovrebbe partire titolare Zlatan Ibrahimovic essendo favorito rispetto al deludente Divock Origi e al discontinuo Ante Rebic. Lo svedese è tornato in campo nell'ultima vittoria rossonera contro l'Atalanta. Nell'ultima trasferta invece il Milan ha perso al Franchi contro la Fiorentina. La cura Pioli ha bisogno di conferme e una vittoria ad Udine porterebbe un carico di ottimismo in vista delle partite contro il Napoli sia in campionato che in Champions League.

Nell'Udinese non saranno presenti Gerard Deulofeu, con un passato in maglia rossonera oltre a Ebosse e Masina. Dovrebbe tornare titolare Pereyra come interno di centrocampo alle spalle della coppia d'attacco Success e Beto.

Udinese - Milan: le quote e il pronostico

Il Milan nonostante sia reduce dal pareggio interno con la Salernitana, gode dei favori del pronostico e la vittoria viaggia attorno ai 2,15 con il pareggio a 3,35 e la vittoria dei padroni di casa che a 3,60 potrebbe sembrare un azzardo molto interessante.

La quota GOL si trova a 1,75 mentre la NOGOL a 1,95 continuando nella probabilità che riguarda il mondo dei gol, analizziamo gli over. L'over 2,5 vede la quota a 2 mentre l'under a 1,75. L'over 3,5 invece gira molto alto a 3,40 con l'under a sua volta molto basso a 1,25. Il risultato esatto con la probabilità di realizzazione più bassa è l'1-1 a 6,50 seguito dallo 0-1 a 7,25 e dall'1-2 a 9,25. Il giocatore con la quota primo gol dell'incontro più bassa è Zlatan Ibrahimovic che con 5,50 guida la personale classifica seguito da Beto a 6,50 e da Rafael Leao alla stessa quota. Ai piedi del podio si trova Ante Rebic con la quota 7,25.