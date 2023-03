L'Inter molto probabilmente rivoluzionerà il reparto arretrato nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Sono ben tre i giocatori in scadenza di contratto (Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio) e bisognerà discutere con la Lazio dell'eventuale riscatto di Francesco Acerbi. I nerazzurri si stanno guardando intorno visto che devono per forza di cose muoversi in anticipo alla luce dei tanti interventi da fare: nel mirino negli ultimi giorni sarebbe finito Alessandro Buongiorno, che tanto bene ha fatto al Torino in questi mesi, cresciuto esponenzialmente soprattutto grazie al lavoro di Ivan Juric.

La Juventus, invece, potrebbe intervenire soprattutto a centrocampo, alla ricerca di un elemento che possa alzare il tasso tecnico in cabina di regia. Leandro Paredes, infatti, dovrebbe tornare al Paris Saint Germain e non sarà riscattato e uno dei nomi che piace maggiormente è quello di Koopmeiners, con l'Atalanta che potrebbe aprire alla cessione.

Inter su Buongiorno

L'Inter è alla ricerca di rinforzi per la difesa e i nerazzurri vorrebbero innesti che possano sposarsi nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e, dunque, abituati a giocare nella difesa a tre. Uno dei nomi sondati ultimamente dal club meneghino sarebbe quello di Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino. Classe 1999, il difensore è un perno nell'undici di Ivan Juric, tanto da aver collezionato venti presenze in campionato, in cui ha collezionato solamente un assist.

Il giocatore non ha una valutazione eccessiva visto che il club di Urbano Cairo sarebbe pronto a trattare per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ben più bassa rispetto a Schuurs, altro nome accostato all'Inter nelle scorse settimane. I nerazzurri, inoltre, per arrivare a Buongiorno potrebbero anche giocarsi la carta Valentino Lazaro per uno scambio alla pari che permetterebbe al club meneghino di realizzare anche una piccola plusvalenza con l'esterno austriaco, che nel Toro sembra essere rinato.

Juventus, possibile interesse per Koopmeiners

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Koopmeiners per l'estate. L'olandese potrebbe essere il rinforzo giusto a centrocampo per alzare il livello, andando a sostituire Leandro Paredes, che non sarà riscattato dal Paris Saint Germain. L'Atalanta valuta il proprio centrocampista almeno 40 milioni di euro, cifra notevole che, però, i bianconeri potrebbero provare ad abbassare l'esborso economico offrendo una contropartita tecnica. I nomi che piacciono alla Dea sono quelli di Fabio Miretti o Nicolò Fagioli, valutati tra i 10 e i 15 milioni di euro.