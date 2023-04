La Juventus è impegnata a recuperare i punti per guadagnarsi un posto nelle prime quattro ma starebbe già sondando i nomi per rinforzarsi sul mercato nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercatoweb.it, per il centrocampo piacerebbe Davide Frattesi del Sassuolo mentre Dani Carvajal sarebbe un'idea per la corsia di destra. In uscita invece potrebbero esserci Paul Pogba ma anche Federico Chiesa.

La Juventus penserebbe al calciatore del Real Madrid

La società torinese starebbe pensando a Davide Frattesi del Sassuolo che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Nella trattativa potrebbe essere inserita come contropartita tecnica il cartellino di Nicolò Rovella ora in prestito al Monza. Per quanto riguarda la corsia destra, in vista del possibile addio di Juan Cuadrado, interesserebbe invece Carvajal del Real Madrid. Il calciatore potrebbe liberarsi se a Madrid dovesse arrivare Denzel Dumfries dell'Inter. La valutazione di Carvajal sarebbe di circa 30 milioni di euro. L'olandese sarebbe in uscita dall'Inter e potrebbe scatenare dunque un effetto domino per varie squadre europee. Il Real Madrid, inoltre, sarebbe disposto a cedere anche Alvaro Odriozola che ha già giocato in Italia con la maglia della Fiorentina.

Pogba delusione per l'ambiente juventino

La Juventus potrebbe decidere di rescindere consensualmente il contratto di Paul Pogba che non ha mai trovato continuità a causa dei tanti infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Il tecnico Massimiliano Allegri ha ammesso di non poter dire con precisione quali saranno i tempi di recupero dell'ex Manchester United.

Il Bayern Monaco interessato a Federico Chiesa

Un altro calciatore bianconero che potrebbe cambiare aria è Federico Chiesa visto il possibile interessamento del Bayern Monaco.

L'esterno potrebbe essere ingaggiato se i tedeschi dovessero mettere sul piatto un'offerta da circa 50 milioni di euro. Chiesa sarebbe centrale nel progetto del nuovo Bayern di Tuchel che ha già acquisto De Ligt dai torinesi durante la sessione di mercato della scorsa estate.

La Juventus potrebbe dare il via libera all'operazione per finanziare il mercato del futuro. Inoltre, Chiesa non ha trovato molta continuità in questa stagione ed è stato spesso superato nelle gerarchie, complice il cambio modulo dal 4-3-3 al 3-5-2 con le relative promozioni tattiche di Filip Kostic e Juan Cuadrado ma anche e soprattutto i tanti problemi fisici accusati.