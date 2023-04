L'Inter starebbe programmando la stagione del futuro. Simone Inzaghi sarebbe in bilico dopo le deludenti prestazioni evidenziate soprattutto in campionato, ecco che il tecnico ex Lazio potrebbe lasciare la Pinetina nella prossima estate.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da interlive.it, potrebbe allora esserci un ritorno di Antonio Conte che ha da poco lasciato il Tottenham. Per quanto riguarda il mercato calciatori, Alessandro Bastoni sarebbe invece finito nei radar della Juventus mentre Mateo Retegui sarebbe l'obiettivo per l'attacco nerazzurro del futuro.

Le voci su Conte sempre più fitte

L'Inter potrebbe avere dei contatti con Antonio Conte nelle prossime ore. Il tecnico potrebbe continuare con il 3-5-2 e confermare dei fedelissimi come Nicolò Barella, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, con il belga che tornerà comunque al Chelsea in estate salvo una rinegoziazione del prestito tra le due dirigenze. Anche Brozovic è finito al centro delle sirene di mercato ma come noto Conte è un allenatore che ama impartire diktat precisi alle dirigenze dei club per cui lavora.

Il problema potrebbe essere costituito dall'elevato ingaggio percepito dal tecnico leccese che ha comunque più volte evidenziato nell'immediato passato l'intenzione di rientrare in Italia.

Retegui per ringiovanire il reparto nerazzurro

Venendo al mercato calciatori, l'Inter sarebbe interessata ad ingaggiare un attaccante. Joaquin Correa non dovrebbe essere confermato a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento: il centravanti argentino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e piacerebbe in Spagna e in Premier League.

Al suo posto potrebbe essere ingaggiato Mateo Retegui del Boca Juniors ma in forza nel Tigre, club che potrebbe avvalersi del diritto di riscatto.

La squadra meneghina potrebbe allora servirsi di Facundo Colidio, attaccante 23enne di proprietà dei nerazzurri ma in prestito proprio al Tigre, che potrebbe essere dunque ceduto del tutto al Tigre per abbassare la valutazione di circa 20 milioni di euro.

La Juventus punterebbe Bastoni per il futuro

La società presieduta dagli Zhang potrebbe perdere a fine stagione Alessandro Bastoni. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2024 e non avrebbe ancora deciso se rinnovare. Attualmente guadagna circa 3 milioni di euro l'anno e desidererebbe un aumento fino a circa 5-6 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus sotto espressa richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lo vorrebbe come terzo centrale di sinistra per il suo 3-5-2: Bastoni potrebbe prendere il posto di Alex Sandro che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno. La valutazione di Bastoni sarebbe di circa 50 milioni di euro ma l'Inter preferirebbe trattenerlo o non cederlo ad una diretta rivale. Interesserebbe anche a club come Manchester United interessato anche a Denzel Dumfries sempre dell'Inter, Manchester City, Barcellona e Tottenham.