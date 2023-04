La Juventus, in queste ore, si è preparata in vista della gara contro l'Inter. Per la semifinale di Coppa Italia i bianconeri si ritroveranno i titolarissimi. Massimiliano Allegri, infatti, potrà contare nuovamente su Adrien Rabiot che contro il Verona era squalificato. Nel match di Coppa Italia il francese si riprenderà il suo posto nella mediana della Juventus. Ma la buona notizia in casa bianconera è il recupero di Federico Chiesa che sarà regolarmente a disposizione come ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Chiesa è a disposizione.

L'unico controllo è successo in Austria, il ginocchio sta meglio, domani 4 aprile sarà a disposizione e verrà in panchina". Anche Alex Sandro è tornato a disposizione ma non sarà titolare come ha spiegato lo stesso tecnico livornese: "Alex Sandro sta meglio, ma difficilmente sarà della partita".

Pogba vicino al rientro

Per la gara contro l'Inter Massimiliano Allegri non avrà ancora a disposizione Paul Pogba e Leonardo Bonucci. Il primo dopo l'infortunio accusato a metà marzo sta lavorando per ritrovare la forma. Pogba ha ripreso un parte ad allenarsi in gruppo e mercoledì 5 aprile dovrebbe riprendere ad allenarsi completamente con i compagni. A fare il punto della situazione sulle condizioni del numero 10 juventino ci ha pensato lo stesso Massimiliano Allegri: "Pogba da mercoledì 5 aprile sarà con la squadra e farà dei lavori per migliorare la condizione fisica".

Dunque, Paul Pogba sembra vicino al rientro e resta da capire se sarà convocato per la gara contro la Lazio dell'8 aprile. Anche Leonardo Bonucci potrebbe presto tornare a disposizione come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: "Bonucci sta recuperando e da giovedì 6 aprile sarà con la squadra".

Cambi in Coppa Italia

La Juventus, nel match del 1 aprile contro il Verona, ha fatto alcuni cambi di formazione per preservare alcuni calciatori in vista del match contro l'Inter di Coppa Italia.

In particolare hanno riposato Filip Kostic, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. Oltre, a loro anche Adrien Rabiot ha avuto la possibilità di rifiatare poiché era squalificato. Tutti questi giocatori nel match contro l'Inter saranno titolari. In porta in Coppa Italia ci sarà Mattia Perin.

Mentre in difesa saranno confermati Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo.

A centrocampo ci sarà la mediana a cinque formata da Juan Cuadrado, Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. In attacco ci sarà Dusan Vlahovic che sarà assistito da Angel Di Maria. Mentre Federico Chiesa partirà dalla panchina e resta da capire se entrerà a gara in corso oppure no.