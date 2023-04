Le ultime indiscrezioni pubblicate da juventusnews.eu testimonierebbero come il neo presidente della Juventus Gianluca Ferrero starebbe pensando di far tornare in pianta stabile Alessandro Del Piero fra i dirigenti della Juventus. Di questo argomento ha parlato in un editoriale pubblicato su TMW anche il giornalista sportivo Luca Calamai.

Juventus, Del Piero torna allo Stadium e scatta l'ovazione, Ferrero starebbe pensando ad un suo rientro in società

Nell’ultima partita di campionato disputata dalla Juventus e vinta in casa contro il Verona per il risultato di 1-0 era presente allo stadio anche Alessandro Del Piero.

L’ex "Pinturicchio", acclamato come sempre dal pubblico bianconero con cori ed applausi, sarebbe uno di quei profili che i supporter della “Vecchia Signora” sognerebbero di rivedere in pianta stabile nell’organigramma della Juventus. Questo desiderio sarebbe condiviso anche dal nuovo presidente della formazione piemontese Gianluca Ferrero, che secondo quanto riportato nelle scorse ore da Juventusnews.eu avrebbe avuto un contatto diretto con Del Piero a dicembre, quando l'ex numero 10 si trovava a Torino con la sua Academy americana. Stando alle notizie dunque, Del Piero potrebbe dare il proprio benestare ad un ritorno alla Juventus a patto di ricoprire un ruolo operativo, come ad esempio quello del vice presidente, carica che nella vecchia gestione era assegnata a Pavel Nedved.

Calamai su Del Piero: “Cosa aspetta la Juventus a riportarlo in società?”

Di Alessandro Del Piero e di un suo eventuale ritorno alla Juventus ha voluto parlare anche Luca Calamai.

Il giornalista sportivo, in un editoriale pubblicato su TMW nelle scorse ore, ha dunque scritto in merito: “Nell’ultimo turno di campionato il popolo bianconero ha accolto come un eroe Del Piero. Cosa aspetta la nuova Juve ad affidargli un ruolo dirigenziale? Può essere prezioso indossando tanti abiti”. Calamai ha poi spostato il suo discorso sulla rimonta che sta effettuando la Juventus in campionato scrivendo quanto segue: “La Juve continua a risalire posizioni in classifica.

Dimostrando di meritarsi un posto in Champions. Tutto questo in attesa di capire se l’attuale penalizzazione verrà confermata e come si comporterà l’Uefa nei confronti del club bianconero”.

Ricordiamo che al momento la Juventus è settima in classifica a 6 punti dal quarto posto occupato dall'Inter ma il 19 aprile saprà se le verranno restituiti o meno i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale d'Appello in merito alla vicenda plusvalenze fittizie.