L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW radio per commentare quella che sarà la semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. Della partita che si giocherà domani sera all’Allianz Stadium hanno parlato anche Giuseppe Bergomi alla Gazzetta dello Sport e Giovanni Guardalà, ai microfoni di Sky Sport 24.

Brambati: "La semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter sarà una partita difficile da portare a casa per entrambe"

In questa settimana inizieranno gli scontri delle semifinali di Coppa Italia e nella giornata di domani si affronteranno per la terza volta in stagione Juventus ed Inter.

Del big match tra le due storiche rivali, hanno parlato oggi diversi personaggi tra cui l’ex giocatore del Torino Massimo Brambati. Quest’ultimo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio, ha dunque detto del Derby d’Italia: “Complicata sì come partita. L'Inter non dovrebbe vivere certe situazioni, 10 sconfitte in campionato. L'Inter se gira ti mette in grande difficoltà. Sarà una sfida molto difficile per entrambe. Se la giocano”. Brambati ha poi chiosato il suo intervento parlando della sorprendente vittoria per 4 a 0 del Milan in casa del Napoli, affermando quanto segue: “Mi ha sorpreso il Milan, non lo vedevo da tanto tempo così. Ieri ho rivisto un Milan compatto. Non ho capito se la forza del Milan ha schiacciato il Napoli o se il Napoli ci ha messo anche del suo.

E' sicuro che questa partita avrà una ripercussione notevole anche sulla Champions, per entrambe”.

Bergomi su Juventus-Inter: “I nerazzurri possono svoltare la stagione ma serve il gruppo compatto”

Della partita di Coppa Italia tra Juventus ed Inter ha parlato anche Giuseppe Bergomi. L'ex difensore nerazzurro intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha dunque detto del Big Match che si giocherà all'Allianz Stadium domani: “Svoltare si può, ma c’è bisogno che il gruppo si compatti e che tutti mettano tutto quello che hanno al servizio della squadra.

Bisogna parlarsi. Avere il coraggio di guardarsi in faccia e tirare fuori tutto quello che non va, ammesso che sia davvero questo il problema della squadra”.

Guardalà: “Contro l’Inter vedremo una Juventus diversa”

Anche Giovanni Guardalà ha parlato di Juventus-Inter ai microfoni di Sky Sport 24. Il giornalista sportivo ha dunque concentrato il suo intervento su quelle che potrebbero essere le scelte tattiche di Allegri contro i nerazzurri: “Allegri recupera Rabiot dopo la squalifica, Di Maria sarà titolare, ci sarà Vlahovic.

Vedremo se Allegri ci darà notizie su Chiesa. Sarà una Juventus diversa contro l'Inter, almeno nell'undici iniziale rispetto a quella contro il Verona. La Coppa Italia è un obiettivo primario del club bianconero”.