Nelle scorse ore l'allenatore Pasquale Marino ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando di Davide Frattesi, centrocampista romano del Sassuolo accostato alla Juventus per la prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni riprese da tuttojuve.com inoltre, la società bianconera cercherebbe anche un attaccante e potrebbe sfidare Inter e Real Madrid per il profilo di Roberto Firmino, centravanti classe '89 del Liverpool che in estate sarà libero di accasarsi ovunque voglia a parametro zero.

Juventus, Pasquale Marino esalta Frattesi: "È pronto per fare il salto di qualità ed approdare in una grande"

L'allenatore Pasquale Marino è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano piemontese Tuttosport e tra gli argomenti toccati c'è stato anche il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista romano attualmente in forza al Sassuolo ed accostato nelle ultime settimane alla Juventus, secondo quanto affermato da Marino sarebbe dunque pronto a fare quel salto di qualità che gli verrebbe richiesto nel caso approdasse nella formazione bianconera: “È sicuramente pronto per una grande, non ci sono dubbi. Non soffrirà la pressione perché ha fatto tanta gavetta con i tempi giusti, prima in Serie B e poi in Serie A, e ha la voglia di misurarsi con i campioni.

A livello di stimoli penso gli serva questo tipo di salto, credo sia arrivato per lui il momento di mettersi in gioco in squadre che lottano per i primi posti”. Marino ha poi rintuzzato sull'argomento Frattesi raccontando del periodo in cui lo allenò: era il 2019/2020 ed entrambi si trovavano all'Empoli e secondo quanto riferito dal tecnico da Marsala, già all'epoca si potevano intravedere le potenzialità di Frattesi in quanto il ragazzo mostrava una tenacia ed una volontà di vincere fuori dal comune per un calciatore di quell’età.

Le parole di Marino arrivano a distanza di poche ore rispetto a quelle dette al quotidiano la Gazzetta dello Sport direttamente dal direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali che ha confermato l'interesse della Juventus nei confronti di Frattesi.

Calciomercato Juventus, oltre al centrocampista i bianconeri vorrebbero anche un attaccante: piacerebbe Firmino

La Juventus nella prossima estate, oltre ad un centrocampista, potrebbe cercare in sede di Calciomercato anche un attaccante. Il nome che piacerebbe alla dirigenza bianconera sarebbe quello di Roberto Firmino che con tutta probabilità in estate sarà libero di accasarsi a parametro zero.

Su Firmino ci sarebbero gli occhi anche dell'Inter di Simone Inzaghi e del Real Madrid, che in estate potrebbe dover cercare un sostituto di Karim Benzema.