La Juventus sta iniziando a mettersi al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Attualmente è difficile fare valutazioni precise anche perché non si ha la certezza che la squadra bianconera giochi la prossima edizione della Champions League. La società però sta definendo quelle che sono le possibilità di mercato di giugno, valutando in particolare diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero essere molto utili alla squadra.

Fra questi ci sarebbe Adama Traoré, centrocampista laterale spagnolo classe 1996 del Wolverhampton, che secondo il giornalista Samuele Nava sarebbe seguito anche dal Napoli.

La Juventus potrebbe ingaggiare Traoré a giugno

'La Juve ha chiesto informazioni per Adama Traorè, ala destra classe ‘96 in scadenza, già nel mirino del Napoli', è questo il post su Twitter di Samuele Nava in riferimento a una possibile offerta della Juventus per il laterale spagnolo attualmente al Wolverhampton.

Diversi utenti hanno commentato il post di Nava, uno su tutti ha specificato che Traoré potrebbe essere anche il sostituto ideale di Juan Cuadrado come centrocampista di fascia destra del 3-5-2.

In questa stagione fino ad adesso il giocatore spagnolo ha disputato 25 presenze nel campionato inglese con i Wolves, segnando due gol e fornendo un assist. A questi bisogna aggiungere due incontri in FA Cup e quattro match con un gol in EFL Cup.

Nella seconda parte della scorsa stagione aveva giocato in prestito al Barcellona senza essere poi riscattato dalla società catalana.

Traorè ha anche disputato in carriera con la nazionale spagnola un totale di otto presenze, fra il 2020 e il 2021.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero, ingaggiando anche altri giocatori senza pagare il prezzo di cartellino.

Per il settore difensivo ad esempio si valuta Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società portoghese. Sui media si parla di una possibile offerta da circa 4 milioni di euro a stagione per lo spagnolo, con un bonus alla firma di circa 10 milioni di euro.

Rimanendo in tema giocatori in scadenza, la Juventus potrebbe prolungare il contratto di Alex Sandro per due stagioni. Potrebbe rimanere un'altra stagione anche Angel Di Maria, mentre la situazione di Adrien Rabiot dovrebbe essere valutata quando ci saranno maggiori certezze sulla qualificazione alla Champions League o meno.