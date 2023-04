La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Evidente come il mercato passi dalla qualificazione alla Champions League anche se iniziano ad arrivare indiscrezioni interessanti sul alcuni giocatori che piacciono alla Juve. Fra questi ci sarebbe anche Alvaro Morata, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024 e che potrebbe far ritorno a Torino per la terza volta dopo l'esperienza professionale dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Una notizia di mercato alimentata dal sito Calciomercato.it in quanto ci sarebbe la possibilità che uno fra Dusan Vlahovic e Moise Kean lasci Torino nel calciomercato estivo.

Possibile offerta per Morata a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.it la Juventus potrebbe decidere di rinforzare il settore avanzato con Alvaro Morata. Sarebbe la terza esperienza professionale dello spagnolo a Torino, che non ha mai nascosto l'affetto nei confronti della società e dei tifosi bianconeri. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, un prezzo evidentemente vantaggioso se consideriamo il fatto che il giocatore è uno dei riferimenti della nazionale spagnola. Un arrivo che potrebbe concretizzarsi con una partenza, si parla di Vlahovic ma anche di Kean, la punta italiana piace al Galatasaray (dove gioca il suo amico Zaniolo) ma anche al Paris Saint Germain, dove ha giocato in prestito nella stagione 2020-2021 segnando diversi gol nonostante non fosse considerato un titolare.

La Juventus starebbe lavorando anche sul riscatto del cartellino di Arkadius Milik dall'Olympique Marsiglia, l'intesa è stata raggiunta sulla base di 2 milioni di euro per il prestito (già pagati) più 7 milioni di euro per il riscatto e l'aggiunta di un altro bonus da circa 1 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno.

Anche in questo caso peserà la qualificazione alla Champions League, soprattutto per quanto riguarda Adrien Rabiot. Dovrebbero invece rimanere a Torino Alex Sandro e Di Maria, per quanto riguarda Cuadrado si parla invece di una partenza a parametro zero a giugno. La società bianconera valuterà poi anche i giovani attualmente in prestito in società di Serie A.

Ci riferiamo ad Andrea Cambiaso (al Bologna), Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia (al Monza) e Koni De Winter. Di questi sembrerebbe certa la permanenza dei due ex Genoa, che dovrebbero far parte della rosa bianconera. Cambiaso già nel mercato di gennaio è stato vicino al ritorno anticipato nella società bianconera.