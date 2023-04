La Juventus è attesa da un mese di aprile impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Negli ultimi giorni si sta parlando della possibilità di un nuovo processo, quello delle partnership sospette con altre società, sul quale però come dichiarato di recente da Giovanni Capuano bisogna ragionare non solo in riferimento alla Juventus ma all'intera sistema calcio italiano. Intervistato da calciomercato.it il giornalista sportivo ha voluto parlare della prima udienza preliminare dell'Inchiesta Prisma con la decisione del Giudice per l'Udienza Preliminare Marco Picco di posticipare il tutto al 10 maggio, dove saranno valutate i soggetti che si sono costituiti parte civile (30 piccoli azionisti e la Consob) e la competenza territoriale del processo.

Ha poi definito la riapertura il filone d'indagine sul caso plusvalenze una farsa.

Il giornalista Capuano sul caso plusvalenze

'Tutta l’inchiesta Prisma è tecnica e la verità verrà fuori tra qualche anno, in base al lavoro della Procura di Torino'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Capuano sull'Inchiesta Prisma. Ha poi aggiunto: 'Qualcuno è rimasto sorpreso sul fatto che il 27 marzo il Giudice per l'Udienza Preliminare non abbia preso una decisione sull'eventuale rinvio a giudizio della Juve. È successo quello che doveva accadere, secondo la procedura tradizionale della giustizia ordinaria'.

Ha poi aggiunto: 'La riapertura del caso plusvalenze secondo me è una farsa. In attesa di capire l'evoluzione della manovra stipendi, Capuano ha definito le partnership sospette come semplici alleanze di mercato fra società che fra l'altro non riguardano solo la società bianconera.

Le date importanti della Juventus riguardo la Giustizia Sportiva

A giorni la Juventus dovrebbe ricevere la notifica dell'atto di chiusura indagini sulla manovra stipendi da parte del Procuratore Figc Chiné. La società bianconera avrà poi tempo per costruire le memorie difensive e appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni.

In tal caso la manovra stipendi potrebbe arrivare ad una chiusura dopo la fine del campionato.

A proposito di Coni, il 19 aprile ci sarà l'esito del ricorso presentato dalla Juve per il caso plusvalenze in riferimento ai 15 punti di penalizzazione già scontati in campionato. Il Collegio di Garanzia del Coni può annullare la sentenza, confermarla o eventualmente rimandarla alla Corte Federale d'Appello che in tal caso dovrà riscrivere le motivazioni. In tal caso è probabile che venga diminuita la penalizzazione per la società bianconera.