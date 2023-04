Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato qualora Dusan Vlahovic dovesse partire dalla Juventus, il club torinese potrebbe sostituirlo con uno tra Efecan Barlik, giovane attaccante classe 2003 del Basaksehir, e Ousmane Dembelé del Barcellona.

Juve: il futuro di Vlahovic sarebbe in dubbio, Barlik osservato come possibile sostituto

La Juventus starebbe valutando il futuro di Dusan Vlahovich e una sua cessione della prossima estate non sarebbe da escludere.

L'attaccante serbo piacerebbe a diversi Top Club sparsi per l'Europa tra cui ci sarebbe il Bayern Monaco Il Real Madrid è diverse squadre in Premier League Per una successione dunque la Juventus non vorrebbe scendere al di sotto degli 80 milioni di euro, cifra con la quale poi avrebbe la forza di andare alla ricerca di un sostituto del classe 2000 Secondo le ultime indiscrezioni e direttore sportivo dei bianconeri Federico Cherubini avrebbe messo nel mirino Efecan Barlik e Ousmane Dembelé.

Per quanto concerne Barlik, centravanti di proprietà del Basaksehir ma attualmente in prestito all'Usak Spor, rappresenterebbe per la compagine bianconera un investimento per il futuro, visti i suoi 20 anni compiuti lo scorso 13 gennaio.

Stando alle indiscrezioni alcuni osservatori della formazione bianconera avrebbero già visionato dal vivo alcune prestazioni del giovane attaccante, che sarebbe seguito anche da diverse squadre turche come il Galatasaray e il Fenerbahce.

Dembelé andrà in scadenza di contratto con il Barcellona nel 2024, la Juventus pensa all'attaccante francese

La Juventus, come già accennato, per sostituire Vlahovic penserebbe anche a Ousmane Dembelé: l'attaccante del Barcellona approdato nel club blaugrana sei anni fa per la cifra di 140 milioni di euro, nello scorso luglio ha rinnovato il contratto che lo lega alla formazione spagnola fino al 2024.

Stando però a quanto riferito dal portale iberico Don Balon, le cose potrebbero cambiare in estate, soprattutto perché il Barcellona vorrebbe monetizzare con alcune cessioni per poi puntare tutte le fiches sul ritorno di Lionel Messi.

Dembelé rientrerebbe nella lista di quei calciatori che il Barça potrebbe vendere e la clausola rescissoria da 50 milioni di euro posta nel suo contratto starebbe attraendo le attenzioni della Juventus. Sull'attaccante francese però ci sarebbero anche le attenzioni del Chelsea e del PSG.