Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus cercherebbe un difensore per la prossima estate e avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni dell'Inter e Chris Smalling della Roma.

A centrocampo i bianconeri potrebbero puntare su Nicolò Rovella che tornerà dal prestito dal Monza e lanciare l'assalto a Davide Frattesi del Sassuolo.

Calciomercato Juve, in difesa piacerebbe Bastoni e Smalling

La Juventus nella prossima campagna acquisti estiva potrebbe acquistare un nuovo difensore e starebbe pensando ad Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport la compagine bianconera avrebbe puntato il giovane difensore dell'Inter che visti i problemi economici palesati dalla società, potrebbe dover sacrificare più di un pezzo della sua scacchiera.

È comunque doveroso sottolineare due fattori in questa vicenda: il primo, che su Bastoni ci sarebbe anche l'attenzione del PSG, formazione francese che avrebbe maggiori disponibilità economiche rispetto alla Juventus. Il secondo punto da evidenziare verrebbe rappresentato dalla volontà dell'Inter di non cedere uno dei propri punti di riferimento Bastoni a una diretta rivale, specie se si tratta di un'avversaria storica come la Juventus.

Di conseguenza la società bianconera potrebbe dover ripiegare su un altro profilo e le ultime indiscrezioni vorrebbero i torinesi interessati alla situazione inerente Chris Smalling: lo stopper della Roma andrà in scadenza di contratto con la formazione giallorossa al termine della stagione in corso e le parti non avrebbero ancora trovato un accordo che gli permetta di continuare nel prossimo futuro insieme.

La Juve, che nell'inglese vedrebbe un profilo di sicura affidabilità, potrebbe però doversi scontrare proprio con l'Inter, che come i bianconeri, cercherebbe un centrale per sostituire il partente Milan Skriniar.

Juve, Rovella prendere il posto di Leandro Paredes

La Juventus nella prossima stagione potrebbe dover effettuare più di una mossa nel settore di centrocampo.

Innanzitutto i bianconeri vorrebbero puntare su Nicolò Rovella, giovane mediano italiano classe 2001 che bene sta facendo sotto la guida di Raffaele Palladino al Monza in prestito. Rovella che tornerà alla Continassa il prossimo giugno, potrebbe prendere il posto di Leandro Paredes, regista in prestito dal PSG che non avrebbe convinto Massimiliano Allegri e il suo staff.

In secondo luogo la Juventus vorrebbe portare in bianconero Davide Frattesi: il centrocampista attualmente in forza al Sassuolo potrebbe partire per una valutazione vicina ai 35 milioni di euro. La Juve potrebbe dunque tentare un colpo col Sassuolo "in stile Locatelli", con il pagamento del centrocampista ex Roma dilazionato in più rate.