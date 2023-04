L'Inter nella prossima sessione di Calciomercato potrebbe rivoluzionare la propria difesa. Andrà via sicuramente Milan Skriniar, in scadenza di contratto, ma ci sono dubbi anche su Danilo D'Ambrosio e Stefan De Vrij, anche loro in scadenza, mentre Francesco Acerbi è in prestito dalla Lazio e si dovrà discutere dell'eventuale riscatto a fine stagione. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di rinforzi e i due nomi seguiti sarebbero Giorgio Scalvini e Merih Demiral, entrambi attualmente in forza all'Atalanta, con il turco sicuramente il più raggiungibile dal punto di vista economico.

La Juventus cerca rinforzi in mezzo al campo per l'estate visto che Paul Pogba non dà garanzie al momento dal punto di vista fisico, mentre Adrien Rabiot è in scadenza di contratto. Proprio per questo motivo, nel mirino della Juve ci sarebbe Georginio Wijnaldum, attualmente in forza alla Roma.

Inter su due difensori dell'Atalanta

L'Inter sembra pronta a fare la spesa in casa Atalanta nella prossima sessione estiva di calciomercato, soprattutto per andare a rinforzare il reparto arretrato. Infatti, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Giorgio Scalvini, ma anche sul turco Demiral. I due hanno valutazioni ben diverse e questo potrebbe incidere non poco nei dialoghi tra le due società che, comunque, hanno ottimi rapporti.

Il centrale turco è valutato sui 15 milioni di euro, anche perché quest'anno non sta trovando tantissimo spazio nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, mentre l'italiano è considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale, essendo un classe 2003 e già titolarissimo della Dea e per questo valutato almeno 40 milioni di euro.

Sembra difficile che entrambi possano arrivare all'Inter tra qualche mese, a meno che non vengano inserite delle contropartite tecniche nell'affare. I nomi che potrebbero interessare ai bergamaschi sono quelli di Giovanni Fabbian, valutato sui 10 milioni di euro, e Joaquin Correa, valutato 15 milioni di euro e un conguaglio intorno ai 30 milioni di euro, ma solo se dilazionato in più annate.

Juventus su Wijnaldum

La Juventus starebbe pensando a Wijnaldum per la prossima estate. Il centrocampista olandese è attualmente in forza alla Roma ma il suo cartellino è di proprietà del Paris Saint Germain, che non sembra intenzionato a puntare su di lui il prossimo anno. Per questo motivo i bianconeri proveranno ad inserirsi nell'affare soffiandolo ai giallorossi. La Juve vorrebbe offrire uno scambio alla pari con Arthur, che a sua volta tornerà dal prestito al Liverpool. Da capire se il Psg accetterà o se rispedirà al mittente preferendo monetizzare dall'eventuale cessione di Wijnaldum.