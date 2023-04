Le ultime indiscrezioni di mercato riportate da fcinternews.it vorrebbero il futuro all'Inter di Simone Inzaghi in bilico. La società nerazzurra starebbe dunque valutando diversi nomi per eventualmente sostituire il piacentino in estate e tra i candidati spunterebbero i profili di Roberto De Zerbi e Sergio Conceicao. Entrambi nelle scorse ore hanno parlato del proprio futuro, con De Zerbi che ha sottolineato la sua volontà di restare in Premier League alla guida del Brighton e con il portoghese che invece ha glissato sull'argomento.

L'Inter starebbe pensando a De Zerbi per il futuro ma lui vorrebbe restare in Inghilterra al Brighton

I risultati altalenanti ottenuti in campionato dall'Inter nelle ultime settimane hanno fatto discutere l'ambiente nerazzurro, ecco che nonostante sia legato alla compagine milanese da un contratto che scadrà nel 2025, Simone Inzaghi potrebbe essere esonerato al termine della stagione in corso.

Tra i papabili candidati a prendere il suo posto ci sarebbe l'attuale manager del Brighton Roberto De Zerbi. L'ex allenatore del Sassuolo che sta facendo bene in Premier League alla guida del club inglese, è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport e tra gli argomenti toccati c'è stato il suo futuro e un possibile ritorno in Italia.

Ecco quanto asserito da De Zerbi in merito: "Se è arrivata una chiamata dall'Italia per me? No. Futuro? ti possono mandare via da un momento all'altro: capita a tutti prima o poi. Non sai mai se i tuoi piani futuri e quelli delle società possano combaciare. Sicuramente sto benissimo qua al Brighton, mi sto divertendo; ho un rapporto bellissimo con la squadra.

Non parto con l'idea di andare via, il club sta già rinnovando i contratti ai giocatori che io voglio che rimangano".

Conceicao glissa sull'accostamento all'Inter: "Non ho niente da dire in proposito, non controllo le notizie di questo genere"

Un altro nome accostato all'Inter per un eventuale cambio in panchina per la prossima stagione è stato l'ex Sergio Conceicao.

L'attuale tecnico del Porto, in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Santa Clara, è stato dunque incalzato dai giornalisti astanti sulle voci che lo vorrebbero tra i possibili successori di Simone Inzaghi. A tali indiscrezioni, Conceicao ha dunque risposto glissando sull'argomento con queste parole: “Non ho niente da dire, avrei voluto dare una risposta ma non c'è niente da commentare. Non sono io a controllare le notizie. L'importante è la partita di domani e la fase finale del campionato”. E' doveroso sottolineare come lo stesso Conceicao sia legato contrattualmente al Porto fino al 2024.