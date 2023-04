La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per trovare nuovi rinforzi per la difesa della prossima stagione; il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Stefan Posch, centrale del Bologna, che potrebbe arrivare a Milano nella prossima finestra di mercato.

L'idea per la difesa del futuro: Stefan Posch

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando con il Bologna per un eventuale trasferimento di Stefan Posch in nerazzurro; l'Inter avrebbe aumentato i contatti con l'entourage del giocatore per strappare un si preliminare prima di discutere i termini economici del suo passaggio in nerazzurro con il club felsineo.

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un'offerta di circa 10-12 milioni di euro, a fronte di una possibile valutazione del centrale di circa 15 milioni di euro da parte del Bologna: l'affare potrebbe chiudersi nella prossima estate, soprattutto a fronte ad un possibile cambio di allenatore all'Inter.

Infatti le possibilità di un trasferimento del centrale aumenterebbero nel caso in cui arrivasse in nerazzurro anche l'attuale allenatore del Bologna, Thiago Motta, da molte voci di Calciomercato dato per vicino ai nerazzurri nella prossima stagione.

La situazione della difesa nerazzurra

L'Inter della prossima stagione sarà fortemente rivoluzionata nel reparto difensivo: nella prossima estate infatti partiranno Milan Skriniar, con destinazione Paris Saint Germain, e probabilmente terminerà la sua avventura in nerazzurro anche Danilo D'Ambrosio, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2023 e non si sarebbero ancora mosse le parti per un eventuale rinnovo.

Inoltre anche la situazione di Stefan De Vrij sarebbe in bilico: il centrale olandese avrebbe comunicato di aver trovare un accordo con il club nerazzurro per un suo rinnovo contrattuale, ma ancora si attende l'ufficializzazione da parte della società.

La dirigenza dell'Inter starebbero lavorando con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi per un'altra stagione con gli stessi parametri del prestito attualmente in corso; Lotito e Tare parrebbero aver depennato il centrale dai progetti biancocelesti del futuro e dunque una possibilità per un suo rinnovo sembrerebbero parecchio elevate.

L'obiettivo numero uno per la difesa sarebbe Giorgio Scalvini

La dirigenza nerazzurra avrebbe puntato come obiettivo principale per la difesa del futuro anche Giorgio Scalvini dell'Atalanta; sul giocatore italiano ci sarebbe però anche l'interesse della Juventus e di alcuni top club della Premier League e questo avrebbe convinto il club bergamasco a fissare la cifra per un suo trasferimento in almeno 40 milioni di euro, giudicati eccessivi dall'Inter.